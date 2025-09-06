В Китае представили мощный внедорожник (фото) Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

В Китае открыли предварительные заказы на новый гибридный внедорожник Jetour Zongheng G700 PHEV. Новинка может преодолевать брод глубиной до 970 мм и имеет низкий расход топлива.

Об этом пишет CarNewsChina.

Одной из особенностей Jetour Zongheng G700 PHEV является возможность преодолевать брод глубиной до 970 мм в течение 40 минут. Интерьер устойчив к давлению воды 20 кПа и скорости течения 5 м/с.

Jetour Zongheng G700 PHEV оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 751 л.с. и 795 Нм крутящего момента.

Средний расход топлива составляет 1,39 литра на 100 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Габариты Jetour Zongheng G700 PHEV:

длина — 5198 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1956 мм;

колесная база — 2870 мм;

максимальный дорожный просвет — 320 мм.

Jetour Zongheng G700 PHEV выделяется агрессивным дизайном экстерьера с прямоугольными передними фарами. Также модель получила широкую радиаторную решетку со световыми элементами.

Фото: Jetour

Сзади расположены вертикальные фонари, которые можно запрограммировать для цифрового отображения различных узоров или слов. Кроме того, можно заметить полноценное запасное колесо.

Фото: Jetour

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места. Внутри можно найти 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей и горизонтальную 35,4-дюймовую цифровую приборную панель.

Фото: Jetour

Пассажиры заднего ряда сидений имеют доступ к 17,3-дюймовому дисплею на потолке и холодильнике, в котором можно хранить еду и напитки. Сидения поддерживают функции вентиляции, обогрева и массажа.

Кроме того, внедорожник может похвастаться усовершенствованной системой помощи водителю. Такую же систему можно встретить на Chery Falcon 500.

Jetour Zongheng G700 PHEV получил блок аккумуляторных батарей 4C Shenxing от CATL. Запас хода в смешанном режиме составляет 1400 км.

Внедорожник уже доступен для предварительного заказа в Китае за депозит в размере 700 юаней (98 долларов). Стоимость модели пока не раскрывается.

УНІАН

