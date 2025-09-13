Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе

Первые исследования рынка труда в США свидетельствуют о том, что искусственный интеллект начинает вытеснять молодых работников по отдельным профессиям.

Об этом сообщает Euronews.

Читайте также В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

Речь идет прежде всего о специальностях, которые считаются наиболее уязвимыми к автоматизации: разработка программного обеспечения, обслуживание клиентов и маркетинг.

Согласно отчету Стэнфордского университета, молодые люди в США чаще выбирают сферы, менее подверженные риску: медсестринство, розничная торговля или промышленное производство.

Авторы исследования подчеркивают, что первые доказательства свидетельствуют о непропорциональном влиянии технологий именно на работников начального уровня.

Что происходит в Европе

В Европе подобная тенденция пока еще не прослеживается, говорят эксперты.

Читайте также В Украине появилась первая государственная платформа по искусственному интеллекту

По словам Адама Цакалидиса из Европейского центра развития профессиональной подготовки, на материке по-прежнему существует дефицит рабочих мест в традиционных отраслях, таких как строительство и производство, и этот спрос опережает влияние искусственного интеллекта примерно на десятилетия.

Вместе с тем компании в ЕС уже ищут специалистов в области ИИ. Спрос растет не только на инженеров и разработчиков, но и на профессии, которые потенциально поддаются автоматизации: авторы, переводчики и редакторы.

«Когнитивные навыки, понимание социального контекста и критическое мышление остаются человеческими преимуществами», — отмечает Цакалидис, отмечая, что даже с ростом возможностей больших языковых моделей спрос на высококвалифицированных специалистов не исчезнет.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.