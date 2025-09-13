Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе
Первые исследования рынка труда в США свидетельствуют о том, что искусственный интеллект начинает вытеснять молодых работников по отдельным профессиям.
Об этом сообщает Euronews.
Речь идет прежде всего о специальностях, которые считаются наиболее уязвимыми к автоматизации: разработка программного обеспечения, обслуживание клиентов и маркетинг.
Согласно отчету Стэнфордского университета, молодые люди в США чаще выбирают сферы, менее подверженные риску: медсестринство, розничная торговля или промышленное производство.
Авторы исследования подчеркивают, что первые доказательства свидетельствуют о непропорциональном влиянии технологий именно на работников начального уровня.
Что происходит в Европе
В Европе подобная тенденция пока еще не прослеживается, говорят эксперты.
По словам Адама Цакалидиса из Европейского центра развития профессиональной подготовки, на материке по-прежнему существует дефицит рабочих мест в традиционных отраслях, таких как строительство и производство, и этот спрос опережает влияние искусственного интеллекта примерно на десятилетия.
Вместе с тем компании в ЕС уже ищут специалистов в области ИИ. Спрос растет не только на инженеров и разработчиков, но и на профессии, которые потенциально поддаются автоматизации: авторы, переводчики и редакторы.
«Когнитивные навыки, понимание социального контекста и критическое мышление остаются человеческими преимуществами», — отмечает Цакалидис, отмечая, что даже с ростом возможностей больших языковых моделей спрос на высококвалифицированных специалистов не исчезнет.
