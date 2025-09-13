0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе

Технологии&Авто
21
Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе
Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе
Первые исследования рынка труда в США свидетельствуют о том, что искусственный интеллект начинает вытеснять молодых работников по отдельным профессиям.
Об этом сообщает Euronews.
Читайте также
Речь идет прежде всего о специальностях, которые считаются наиболее уязвимыми к автоматизации: разработка программного обеспечения, обслуживание клиентов и маркетинг.
Согласно отчету Стэнфордского университета, молодые люди в США чаще выбирают сферы, менее подверженные риску: медсестринство, розничная торговля или промышленное производство.
Авторы исследования подчеркивают, что первые доказательства свидетельствуют о непропорциональном влиянии технологий именно на работников начального уровня.

Что происходит в Европе

В Европе подобная тенденция пока еще не прослеживается, говорят эксперты.
Читайте также
По словам Адама Цакалидиса из Европейского центра развития профессиональной подготовки, на материке по-прежнему существует дефицит рабочих мест в традиционных отраслях, таких как строительство и производство, и этот спрос опережает влияние искусственного интеллекта примерно на десятилетия.
Вместе с тем компании в ЕС уже ищут специалистов в области ИИ. Спрос растет не только на инженеров и разработчиков, но и на профессии, которые потенциально поддаются автоматизации: авторы, переводчики и редакторы.
«Когнитивные навыки, понимание социального контекста и критическое мышление остаются человеческими преимуществами», — отмечает Цакалидис, отмечая, что даже с ростом возможностей больших языковых моделей спрос на высококвалифицированных специалистов не исчезнет.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems