В Украине появилась первая государственная платформа по искусственному интеллекту

Министерство цифровой трансформации запустило единое окно ИИ-инициатив в Украине — первую государственную онлайн-платформу, объединяющую все ключевые АІ-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности в сфере искусственного интеллекта.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Что это даст

Теперь бизнес, государственные организации, научные и образовательные учреждения, международные партнеры могут напрямую присоединиться к АІ-трансформации Украины.
«Наша цель — войти в топ-3 страны мира по уровню развития и внедрения AI до 2030 года. Мы продолжаем работать над украинским LLM, уже запустили Дія. АІ в открытое бета-тестирование и формируем национальную стратегию по развитию ИИ. Сайт об искусственном интеллекте станет единой точкой доступа, где граждане, бизнес, общественные организации, научные и образовательные учреждения, международные партнеры смогут получать актуальную информацию о государственных инициативах в сфере AI и приобщаться к ним», — отметил замминистра в Минцифре Украины Александр Борняков.

Как это работает

  • На сайте каждый представитель будет иметь доступ к актуальным рекомендациям, полезным инструментам и практическим гайдам по использованию ИИ в различных сферах.
  • А также сможет присоединиться к ведущему комитету по ИИ при Минцифре, в частности, принять участие в формировании стратегии по ИИ до 2030 года, ознакомиться с компаниями, присоединившимися к регулированию ИИ, и узнать об АІ-комьюнити в Украине.
В то же время платформа дает возможности для стартапов. Благодаря проекту SandBox компании смогут в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ решения и получить поддержку от государства в различных сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.
В министерстве также призвали делиться идеями о развитии ИИ по форме обратной связи на сайте или на почту ai@thedigital.gov.ua
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииБизнес
