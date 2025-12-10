Минобороны запустит систему «чекин мобилизованного» и цифровой треккинг пути военнообязанных Сегодня 21:33

Министерство обороны готовит систему «чекин мобилизованного», которая позволит в режиме реального времени отслеживать путь военнообязанного (от появления электронного документа до прибытия в воинскую часть) и фиксировать все действия с ним в государственных реестрах.

О новой инициативе на Digital Defence Forum в Киеве рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

По его словам, чекин мобилизованного будут запускать поэтапно на базе уже созданных цифровых сервисов оборонного ведомства.

Первым шагом станет электронный военно-учетный документ в приложении и кабинете «Резерв+». Реестр «Оберег» будет фиксировать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие дальнейшие действия проводились с военнообязанным. Это должно убрать серые зоны в работе ТЦК и создать цифровой след для каждого действия: от проверки документов до изменения статуса человека.

Далее система охватит этап прохождения военно-врачебной комиссии. Планируется внедрить электронные направления на ВВК и электронные выводы, чтобы минимизировать бумажный документооборот и спорные ситуации вокруг пригодности или отсрочки. После принятия решений алгоритм будет автоматически формировать поименные списки мобилизованных для отправки в учебные центры.

Прибытие мобилизованных в учебный центр будет фиксироваться передачей данных из «Оберега» в систему Импульс. Там же будут регистрировать дальнейшее перемещение военнослужащего в конкретную часть, его зачисление в подразделение и ключевые кадровые изменения. Фактически Минобороны хочет построить непрерывный цифровой трекинг — от первого сканирования QR-кода до прибытия в боевое подразделение.

Отдельная задача системы — выявление аномалий, в том числе случаев самопроизвольного оставления части. Сплошная цепочка данных должна дать возможность быстрее замечать «разрывы» в маршруте, анализировать причины таких ситуаций и вводить предохранители, опираясь не на предположения, а на конкретные записи в реестрах.

«Чекин мобилизованного» опирается на уже известные ІТ-решения оборонного ведомства: «Резерв+» используется как цифровой инструмент для военного учета, «Оберег» является базовым реестром данных о военнообязанных, а «Импульс» отвечает за управление личным составом в воинских частях. Следующие шаги Минобороны должны превратить эти отдельные системы в единую цифровую дорогу мобилизованного — от первого контакта с ТЦК до службы в подразделении.

