Резерв+ меняет дизайн и открывает тестирование нового документа
Приложение Резерв+ получает обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов», — пояснили в министерстве.
Минобороны приглашает граждан приобщиться к тестированию новых функций.
Участники смогут первыми увидеть обновленный документ и предоставить обратную связь, что поможет сделать приложение более удобным.
Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке.
Напомним, в Украине с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не будут принимать бумажные заявления.
Также Finance.ua писал, что Минобороны расширило перечень отсрочек в приложении «Резерв+». Теперь получить отсрочку онлайн могут родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав.
