Резерв+ меняет дизайн и открывает тестирование нового документа

Приложение Резерв+ получает обновленный дизайн и расширенные возможности. Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов», — пояснили в министерстве.

Минобороны приглашает граждан приобщиться к тестированию новых функций.

Участники смогут первыми увидеть обновленный документ и предоставить обратную связь, что поможет сделать приложение более удобным.

Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке

Напомним, в Украине с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не будут принимать бумажные заявления.

Также Finance.ua писал , что Минобороны расширило перечень отсрочек в приложении «Резерв+». Теперь получить отсрочку онлайн могут родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав.

