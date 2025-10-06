В «Резерв+» тестируют новые функции для работы со штрафами Сегодня 14:26 — Личные финансы

В «Резерв+» тестируют новые функции для работы со штрафами

В приложении «Резерв+» планируется расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Присоединяйтесь к тестированию, если у вас в „Штрафах онлайн“ есть уведомления о нарушениях. Вы сможете первыми попробовать новые функции, удобно решать вопросы со штрафами и помочь улучшить сервис для пользователей», — говорится в сообщении.

Во время тестирования можно будет:

загрузить заявление и постановление;

получать постановление на email;

просматривать данные, если дело передается в Исполнительную службу;

узнавать детали отмены постановления.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по ссылке

Напомним, штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в приложении «Резерв+». Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные

Загрузите «Резерв+». В разделе «Штрафы онлайн» подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК направит постановление. Заплатите 8500 грн (50% суммы) в течение 20 дней.

Если не заплатить за этот срок, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн. После штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+.

В Министерстве обороны работают над запуском в приложении «Резерв+» автоматического переоформления отсрочек. «На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, дальше переоформлялись автоматически. Поэтому все, кто оформит отсрочку через „Резерв+“ в электронном виде, смогут потом не обращаться офлайн в ТЦК и СП и вообще больше не сталкиваться с очередью», — заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

