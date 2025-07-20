Чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в «Резерв+»: пояснення Міноборони — Finance.ua
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Чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в «Резерв+»: пояснення Міноборони

Особисті фінанси
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Чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в «Резерв+»: пояснення Міноборони
Чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу в «Резерв+»: пояснення Міноборони
Віднедавна штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у застосунку «Резерв+». Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.
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«В будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити, і зараз в „Резерв+“ це доступно», — зазначила Черногоренко.
Однак зауважила, що є громадяни, які не встигли зробити це вчасно, згідно з нормою закону.
«І от зараз для тих, хто це не встиг зробити, як зручний вихід з цієї ситуації без походу в ТЦК виконати свій обов’язок і оновити дані. Тому що обов’язок зі штрафом не зникає», — наголосила вона.
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Від 11 липня, військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, отримали змогу сплатити штраф у «Резерв+» онлайн.
Більше того, на оплату онлайн діятиме 50% знижка.
За матеріалами:
РБК-Україна
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