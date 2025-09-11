0 800 307 555
В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

В конце августа в Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации IT Ukraine и разработчиков украинской Стратегии развития искусственного интеллекта, призванной сформировать долгосрочные ориентиры развития отрасли до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy.
Участниками встречи стали представители консалтинговой компании Digital Nation (Естонія) Siim Sikkut и Sigrit Sih; советник Вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации, руководитель направления ИИ в проектном офисе WINWIN Luukas Ilves; а также представители Министерства цифровой трансформации Украины Олег Дубно, Нелли Блинова и София Климчук.
В ходе дискуссии стороны обозначили ключевые положения будущей Стратегии, актуальные вызовы для государства, бизнеса и научного сообщества, а также возможные механизмы интеграции украинского AI-сектора в глобальный контекст — от согласования стандартов открытых данных до развития талантов и создания совместных R&D-проектов.
CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что для Украины важно превратить дискуссию об искусственном интеллекте в конкретную дорожную карту с измеримыми целями: от инфраструктуры данных и безопасности цифровых сервисов до подготовки кадров:
«Мы поддерживаем командную работу государства, бизнеса и экспертов над Стратегией, которая поможет украинским продуктам быть конкурентоспособными на мировых рынках и одновременно ответственными за влияние технологий на общество».
AI-комитет Ассоциации IT Ukraine был создан в мае 2025 года для объединения лидеров индустрии, развития рынка и совместного поиска инновационных решений. Компания Favbet Tech является его генеральным партнером.
Favbet Tech — украинская продуктовая IT-компания, разрабатывающая высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. Летом 2025 года компания впервые вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» от DOU.
