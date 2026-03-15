Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину около 5 млн граждан были вынуждены уехать за границу. Это повлияло как на ускорение старения населения, так и на дефицит рабочей силы. Из-за нехватки работников работодатели снижают требования к кандидатам.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Новости.Live.

Миграция ускорила старение населения

По словам эксперта, российское вторжение ухудшило демографическую ситуацию в стране. Преимущественно уезжали молодые женщины с детьми, что ускорило старение населения.

Как свидетельствуют данные Евростата, только 6% украинских военных мигрантов имеют более 65 лет, тогда как остальные младше.

В то же время эксперт добавила, что старение населения — это не только украинская проблема. Подобные процессы происходят по всему миру, хотя в разных регионах проявляются по-разному.

Демографические изменения влияют и на рынок труда. Как отмечает Либанова, работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой кадров, поэтому стали менее строго подходить к отбору кандидатов.

«Работодателям не хватает рабочей силы уже сегодня. Поэтому они перестали уже так перебирать продовольствием, как они перебирали раньше. И, да, бывает ситуация, когда просят молодых, но в большей степени уже не так жестко, как раньше», — пояснила она.

Также демограф обратила внимание на изменение трудовых приоритетов молодых людей. Часть из них не стремится работать по традиционному графику в офисах или на производстве, предпочитая гибкие или креативные профессии.

«Они не хотят работать в офисе с 9 до 6. Они не хотят работать на заводе. Они хотят быть блогерами, так называемые креативные профессии. Я извиняюсь, а кто будет хлеб выращивать? А кто будет обувь ремонтировать и шить? Мы как будем жить дальше? Мы все будем блогерами? Так не может быть. А люди постарше остаются на том, на чем они выросли. То есть они понимают, что нужно ходить, если ты в офисе работаешь в офис, если на предприятие — на предприятия», — заявила Либанова.

Украинцев ждет работа до 70−75 лет

Ранее Finance.ua писал , по словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, демографическая структура Украины уже давно не соответствует классической пирамиде населения.

Она характеризуется значительной долей старших возрастов и резким сокращением количества детей и молодежи. Ситуацию осложняет высокая преждевременная смертность среди мужчин, еще больше усилившаяся во время полномасштабной войны.

По оценке Вышлинского, в будущем значительная часть украинцев будет вынуждена работать до 70−75 лет, в частности, из-за ограниченных возможностей пенсионной системы и нехватки рабочей силы.

