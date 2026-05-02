Трамп в марте приобрел облигаций минимум на $51 млн
Дональд Трамп в марте приобрел облигаций на сумму минимум $51 миллион. Он совершил около 175 транзакций, инвестируя в разные сектора — от технологий до финансов.
Об этом пишет Reuters.
Основную часть портфеля составляют муниципальные облигации, также он инвестировал в Weyerhaeuser и General Motors и биржевой фонд, отслеживающий индекс высокодоходных облигаций.
Президент США покупал корпоративные облигации в энергетическом, технологическом, медицинском и финансовом секторах.
Среди эмитентов — Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а также банки с Уолл-стрит: Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, вместе с Boeing.
Совокупная максимальная стоимость всех покупок облигаций Трампа, по разным классам активов, составляет около $161 млн.
