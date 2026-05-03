0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nike увольняет 1400 сотрудников по всему миру

Мир
21
Nike сокращает работников по всему миру
Nike сокращает работников по всему миру
Мировой лидер в производстве спортивной одежды и обуви компания Nike официально подтвердила сокращение штата. Руководство сообщило об увольнении около 1400 сотрудников в рамках глобальной стратегии по оптимизации рабочих процессов.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Главный операционный директор Венкатеш Алагирисами в служебной записке отметил, что под сокращение попадает чуть менее 2% всего персонала компании. Больше всего это затронет технологические подразделения в Северной Америке, Европе и Азии.
Это уже не первая волна увольнений за последний год, ведь в январе компания уже сократила сотни должностей для ускорения автоматизации.

Борьба за рынок

Финансовое положение Nike остается сложным из-за многолетнего спада продаж. За последние три года акции компании потеряли более половины своей стоимости.
Пока гигант боролся с внутренними проблемами, более гибкие и молодые конкуренты, такие как On, Hoka и Anta, начали стремительно увлекать место на полках магазинов.
Инвесторы наблюдают за попытками Nike вернуть былое величие, однако процесс восстановления оказывается длиннее, чем ожидалось.
Читайте также
После объявления об уходе акции компании продемонстрировали лишь незначительный рост на 0,5%, что свидетельствует об осторожном оптимизме рынка.

Новая стратегия гендиректора

Эллиотт Гилл, возглавивший Nike в 2024 году, пообещал радикально изменить курс развития бренда.
Его план состоит в возвращении к истокам и фокусировке на основных видах спорта, таких как бег и футбол. Кроме того, компания планирует ускорить выход на рынок инновационной обуви.
Однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Прибыли остаются низкими, поскольку бренд вынужден предлагать большие скидки, чтобы распродать старые запасы. Попытки поразить покупателей новыми «хитовыми» моделями кроссовок пока не имеют непостоянного успеха.
Одним из самых сложных регионов для Nike остается Китай. Компания прогнозирует, что продажи на этом ключевом рынке в текущем квартале упадут на 20%. В целом по всему миру ожидается падение доходов на уровне 2−4%.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems