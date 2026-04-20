В Польше массово сокращают работников — каких отраслей это касается Сегодня 15:05 — Мир

В Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности.

Об этом говорится в аналитике Gremi Personal

Как отмечают аналитики, наибольший вклад в отрицательную динамику вносит промышленный сектор.

Увольнения растут, вакансий становится меньше

В январе-феврале работодатели заявили о намерениях уволить 9060 работников — это на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общее количество незавершенных процедур увольнения составило 18 576 человек, что также превышает показатели прошлого года.

Речь идет прежде всего о крупных компаниях. По оценкам аналитиков, только среди публичных кейсов по меньшей мере 10 известных компаний планируют сократить 4−4,5 тысяч работников. Это широкий тренд, который подтверждается официальной статистикой.

Дополнительным сигналом ухудшения ситуации стал рост количества увольнений по инициативе работодателей по разным причинам (банкротство, ликвидация, сокращение должностей, групповые и индивидуальные увольнения). В феврале их количество увеличилось на 11,9% в годовом исчислении — до 41 тысячи человек.

Параллельно растет безработица: ее уровень достиг 6,1%, а количество зарегистрированных безработных — почти 955 тысяч. В то же время количество вакансий в государственных центрах занятости сократилось на 67% до 21,7 тысячи, что свидетельствует о снижении спроса на рабочую силу.

Промышленность формирует отрицательный тренд

Ключевым фактором ухудшения ситуации остается промышленность. В перерабатывающей отрасли занятость сократилась на 1,4% в годовом исчислении — примерно на 34 тысячи человек.

Наибольшие потери зафиксированы в следующих отраслях:

автопром (-3,4%),

мебельная отрасль (-3,1%),

машиностроение и производство металлических изделий (по -1,2%).

«Эти процессы коррелируют с динамикой промышленного производства. В январе-феврале зафиксирована фактическая стагнация продаж, а в отдельных сегментах — спад: металлические изделия (-3,7%), электротехническая продукция (-3%), автомобили и комплектующие (-1,4%), мебель (-2,7%). Дополнительное давление создает внешняя конъюнктура. В феврале новые заказы промышленности по экспортным контрактам сократились на 3% в годовом измерении, а в январе экспорт — на 4,6%», — объяснил Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

В то же время рынок труда остается неоднородным. Отдельные отрасли демонстрируют рост занятости — в частности, пищевая промышленность, электроника, логистика и сфера услуг. В этих сегментах значительную роль играет иностранная рабочая сила: ее количество выросло, в том числе среди украинцев.

Таким образом, говорят эксперты, польский рынок труда входит в фазу структурных изменений: общий рост количества увольнений и сокращение занятости сочетается с точечным спросом в секторах, ориентированных на внутренний рынок и государственные заказы. В то же время именно промышленность определяет основные риски для дальнейшей динамики занятости.

Ранее мы сообщали , что темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от отрасли.

