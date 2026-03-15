В прошлом году средний размер алиментов в Украине достиг 2,5 тысяч гривен

16
2,5 тысячи гривен - средняя сумма алиментов в 2025 году, Фото: freepik
В 2025 году в украинских судах находилось более 33 тысяч заявлений на взыскание алиментов. В 86% случаях иски были удовлетворены. Общая сумма алиментов к взысканию составила 60 млн грн, а средний присужденный размер выплат составил 2,5 тысячи гривен на дело.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Количество заявлений на взыскание алиментов

По данным аналитиков, всего в прошлом году в украинских судах находились 33 447 заявлений на взыскание алиментов, из которых 31 827 поступило именно в 2025 году. Это на 5% меньше, чем в 2024-м, и почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.
Количество заявлений на взыскание алиментов, Инфографика: Опендатабот
За год суды рассмотрели 31 587 производств, а 28 544 дела были решены. В 86% случаев суд удовлетворил иски.

Суммы алиментов к взысканию

Общая сумма взысканных алиментов в 2025 году составила 60 млн грн, что на 22% больше, чем годом ранее.
Средний размер алиментов на одно дело составил 2500 грн. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 1 900 грн, а в 2021 — всего 1 200 грн.
Суммы алиментов к взысканию, Инфографика: Опендатабот
По словам судьи Петра Тишкуна, статистика взыскания алиментов в исковых заявлениях не отражает всю картину, ведь чаще истцы выбирают более быстрый способ.
«Большинство алиментов взимаются на основании судебных приказов, где взыскатель имеет на выбор две опции: взыскать твердую денежную сумму, которая составляет 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста, или алименты в доле от заработка должника, составляющего ¼, 1/3 или ½. Однако из-за того, что многие плательщики показывают только минимальные официальные доходы, размер выплат часто остается минимальным», — комментирует судья.
Как свидетельствует исследование, должников по алиментам в Украине более 208 тысяч. За год количество производств в Реестре должников возросло на 1 172 случая.
При этом 91% должников — мужчины. Также отмечается, что на одного человека может приходиться несколько производств.

Принудительное взыскание алиментов

До этого Finance.ua отмечал, если один из родителей игнорирует решение суда и не платит добровольно, закон позволяет взыскать средства принудительно через исполнительную службу или частного исполнителя.
