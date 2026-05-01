Индекс шашлыка: на сколько подорожало блюдо с 2022 года Сегодня 14:06

После холодного апреля в Украину возвращается тепло, и уже на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода. Вместе с этим традиционно стартует сезон пикников, однако в этом году привычный шашлык обойдется гораздо дороже, чем раньше. Об этом свидетельствуют расчеты издания «Слово и дело», проанализировавшего так называемый индекс шашлыка за 2022−2026 годы.

Сколько стоит шашлык в 2026 году

Для расчетов использовали базовый набор продуктов: свинину, лук и приправу.

По состоянию на конец апреля 2026 года 2 кг свинины стоят в среднем 558,48 грн — это самый высокий показатель за последние годы. В то же время, лук подешевел до 9,12 грн за кг, а приправа подорожала до 11,97 грн.

В итоге приготовление шашлыка для семьи из двух взрослых и двоих детей обойдется в 579,5 грн (+7,53% в год).

Как изменялись цены

В 2022 году 2 кг свинины стоили в среднем 289,26 грн, килограмм лука — 19,13 грн, а приправа — 5,53 грн. В общей сложности шашлык обходился в 313,92 грн.

В 2023 году цены заметно выросли: свинина подорожала до 383,32 грн, лук — до 57,02 грн, приправа — до 8,45 грн. Общая стоимость составила 448,79 грн (+42,96%).

В 2024 году расходы несколько снизились — до 411,65 грн (-8,28%), преимущественно из-за удешевления лука и приправы.

В 2025 году цены снова пошли вверх: свинина подорожала до 507,1 грн, лук стоил 21,25 грн, приправа — 10,62 грн. Общая стоимость достигла 538,97 грн (+30,93%).

В целом за четыре года стоимость этого блюда выросла в 1,8 раза.

