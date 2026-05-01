Индекс шашлыка: на сколько подорожало блюдо с 2022 года
После холодного апреля в Украину возвращается тепло, и уже на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода. Вместе с этим традиционно стартует сезон пикников, однако в этом году привычный шашлык обойдется гораздо дороже, чем раньше. Об этом свидетельствуют расчеты издания «Слово и дело», проанализировавшего так называемый индекс шашлыка за 2022−2026 годы.
Сколько стоит шашлык в 2026 году
Для расчетов использовали базовый набор продуктов: свинину, лук и приправу.
По состоянию на конец апреля 2026 года 2 кг свинины стоят в среднем 558,48 грн — это самый высокий показатель за последние годы. В то же время, лук подешевел до 9,12 грн за кг, а приправа подорожала до 11,97 грн.
В итоге приготовление шашлыка для семьи из двух взрослых и двоих детей обойдется в 579,5 грн (+7,53% в год).