0 800 307 555
ру
Индекс шашлыка: на сколько подорожало блюдо с 2022 года

14
Приготовление шашлыка
После холодного апреля в Украину возвращается тепло, и уже на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода. Вместе с этим традиционно стартует сезон пикников, однако в этом году привычный шашлык обойдется гораздо дороже, чем раньше. Об этом свидетельствуют расчеты издания «Слово и дело», проанализировавшего так называемый индекс шашлыка за 2022−2026 годы.

Сколько стоит шашлык в 2026 году

Для расчетов использовали базовый набор продуктов: свинину, лук и приправу.
По состоянию на конец апреля 2026 года 2 кг свинины стоят в среднем 558,48 грн — это самый высокий показатель за последние годы. В то же время, лук подешевел до 9,12 грн за кг, а приправа подорожала до 11,97 грн.
В итоге приготовление шашлыка для семьи из двух взрослых и двоих детей обойдется в 579,5 грн (+7,53% в год).

Как изменялись цены

В 2022 году 2 кг свинины стоили в среднем 289,26 грн, килограмм лука — 19,13 грн, а приправа — 5,53 грн. В общей сложности шашлык обходился в 313,92 грн.
В 2023 году цены заметно выросли: свинина подорожала до 383,32 грн, лук — до 57,02 грн, приправа — до 8,45 грн. Общая стоимость составила 448,79 грн (+42,96%).
В 2024 году расходы несколько снизились — до 411,65 грн (-8,28%), преимущественно из-за удешевления лука и приправы.
В 2025 году цены снова пошли вверх: свинина подорожала до 507,1 грн, лук стоил 21,25 грн, приправа — 10,62 грн. Общая стоимость достигла 538,97 грн (+30,93%).
В целом за четыре года стоимость этого блюда выросла в 1,8 раза.
Ранее мы сообщали, что продукты в Украине могут подорожать ориентировочно на 10%. Причина — подорожание горючего.
По материалам:
Finance.ua
Инфляция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems