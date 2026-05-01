Контракты до 400 тыс. грн и четкие сроки службы: Зеленский объявил о начале реформы в армии

В июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Старт реформы

По словам президента, в апреле были согласованы ключевые направления реформы, а в мае идет согласование деталей.
В июне планируется запуск реформы, а также получение первых результатов, в первую очередь по денежному довольствию военных.

Повышение денежного довольствия

Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы.
В частности:
  • минимальный уровень денежного довольствия для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. грн;
  • для военных на боевых позициях предусмотрены существенно выплаты повыше;
  • для командиров, сержантов и офицеров запланирован уровень денежного довольствия.
«Поставил задачу ощутимо увеличить денежное довольствие с учетом принципа справедливости, а именно — боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат», — сообщил Зеленский.

Отдельные условия для пехоты

Отдельное внимание уделено пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.
«Украинский пехотинец, держащий на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает», — подчеркнул глава государства.

Изменения в комплектовании и службе

Реформа также предусматривает изменение подходов к комплектации подразделений личным составом и управлением людьми.
В частности, поручено усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.
Кроме того, Зеленский поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.
«На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, график повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов», — подытожил президент.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
