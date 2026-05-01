День финансов: изменения с 1 мая, заработки госслужащих, начало реформы в армии Сегодня 17:38

Пятница, 1 мая. Сезон шашлыков начат, так что читайте, на сколько подорожало это блюдо с 2022 года. Также в Украине разрешили подтверждать страховой стаж без трудовой книжки.

Изменения с 1 мая

и т. п. Рассказываем С 1 мая в Украине меняется ряд правил. Они будут касаться субсидий, декларационной кампании, госпрограмм, отсрочек от мобилизацииРассказываем подробнее об изменениях , которые ждут украинцев уже в этом месяце.

В марте госдолг вырос

По состоянию на 31 марта 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9233,03 млрд грн, или 210,82 млрд долл. США. В марте 2026 года общий объем долга вырос на 21,83 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте сократился на 2,36 млрд долл. США.

Страховой стаж без трудовой книжки

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий подтверждать страховой стаж при отсутствии трудовой книжки. Соответствующий законопроект № 13705-д Верховная Рада приняла 9 апреля. Подробности здесь.

начале реформы в армии. Все подробности Также Зеленский объявил оВсе подробности читайте здесь.

Состояние рынка труда весной 2026 года

30% работодателей прямо говорят о несоответствии между тем, какие специалисты им нужны, и теми, кто есть на рынке. Но 85% хотят работать в Украине, даже если это означает смену профессии или длительный поиск работы.

Сколько зарабатывают госслужащие

В марте 2026 года средняя зарплата работников центральных органов власти в Украине составила 58,64 тыс. грн, в то время как на областном уровне — 35,8 тыс. грн. Подробно об их заработках читайте здесь.

2 млн грн на жилье

С 1 мая в Украине начинается новый этап программы «єВідновлення», в рамках которого украинцы с временно оккупированных территорий со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны смогут забронировать жилые ваучеры на 2 млн грн через приложение «Дія».

Сколько будет стоить куб газа

На рынке газа для населения сейчас работают 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы. И их действие продлили без изменений как минимум до 30 апреля 2027 года. Также Правительство возобновило порядок возмещения ущерба водопользователям.

🎥 За что блокируют карты

В то же время государство пытается более четко объяснить правила для рынка и предотвратить злоупотребления. Об этом говорится в Финансовый мониторинг в Украине усиливается, и все большее количество операций проходят проверку банковскими алгоритмами, которые ищут «грязные деньги».В то же время государство пытается более четко объяснить правила для рынка и предотвратить злоупотребления. Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Индекс шашлыка

После холодного апреля в Украину возвращается тепло, и уже на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода. Вместе с этим традиционно стартует сезон пикников, однако в этом году привычный шашлык обойдется гораздо дороже, чем раньше.

