0 800 307 555
Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката

Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката
Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката
Сейчас уже никого не удивишь тем, что люди, проживающие за границей и желающие купить недвижимость в Украине, отправляют родственников или друзей.
А они уже заключают договоры с риэлторами, ходят по просмотрам, рассматривают варианты, снимают видео и т. д.
Обо всех нюансах такой покупки рассказал адвокат Игорь Бузовский.
«Потом наступает время Х: квартиру нашли, оформили на родственника или друга, а комиссию никто не платит», — говорит адвокат.

Причины

  • тот родственник или друг не является заказчиком услуги и не является стороной договора;
  • тот, кто как клиент, на самом деле не клиент, ведь квартиру искал не себе;
  • полномочий подписывать что-либо от имени того родственника или друга у этого «клиента» не было.

Как подстраховаться

Надо заключать договор именно с тем, кто действительно хочет купить. Можно дистанционно с помощью ЭЦП. Заключать договор с представителем, но из нотариальной или консульской доверенности.
В договоре следует указывать, что квартиру подбирают для конкретного лица. Каждый показ квартиры фиксировать в Акте показов под подпись с указанием адреса квартиры и ее стоимости.
Также в договоре четко указывать, что доказательством выполнения заказчиком всех обязательств по договору является приобретение в собственность квартиры, указанной в Акте пересмотров именно тем лицом, для которого искали квартиру.
В то же время следует четко предопределить, кто именно платит комиссию риэлтору.
Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году покупка дома в Украине почти всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, отмечает адвокат Лилия Денисенко.
При оформлении сделки покупатели сталкиваются с контролем со стороны банков и нотариусов, работающих по правилам финансового мониторинга.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
