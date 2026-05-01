Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката Сегодня 20:00 — Недвижимость

Как купить жилье для друзей или родственников: нюансы от адвоката

Сейчас уже никого не удивишь тем, что люди, проживающие за границей и желающие купить недвижимость в Украине, отправляют родственников или друзей.

А они уже заключают договоры с риэлторами, ходят по просмотрам, рассматривают варианты, снимают видео и т. д.

Обо всех нюансах такой покупки рассказал адвокат Игорь Бузовский.

«Потом наступает время Х: квартиру нашли, оформили на родственника или друга, а комиссию никто не платит», — говорит адвокат.

Причины

тот родственник или друг не является заказчиком услуги и не является стороной договора;

тот, кто как клиент, на самом деле не клиент, ведь квартиру искал не себе;

полномочий подписывать что-либо от имени того родственника или друга у этого «клиента» не было.

Как подстраховаться

Надо заключать договор именно с тем, кто действительно хочет купить. Можно дистанционно с помощью ЭЦП. Заключать договор с представителем, но из нотариальной или консульской доверенности.

В договоре следует указывать, что квартиру подбирают для конкретного лица. Каждый показ квартиры фиксировать в Акте показов под подпись с указанием адреса квартиры и ее стоимости.

Также в договоре четко указывать, что доказательством выполнения заказчиком всех обязательств по договору является приобретение в собственность квартиры, указанной в Акте пересмотров именно тем лицом, для которого искали квартиру.

В то же время следует четко предопределить, кто именно платит комиссию риэлтору.

Ранее Finance.ua писал , что в 2026 году покупка дома в Украине почти всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, отмечает адвокат Лилия Денисенко.

При оформлении сделки покупатели сталкиваются с контролем со стороны банков и нотариусов, работающих по правилам финансового мониторинга.

