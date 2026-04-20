Стоимость переоформления квартиры в 2026 году: кто должен платить

Размер налогов при продаже квартиры зависит от нескольких факторов: статуса продавца, срока владения недвижимостью и количества сделок за год. Эти условия непосредственно влияют на ставку НДФЛ.

Обо всех нюансах рассказала эксперт по недвижимости Мила Глушак.

Чтобы избежать непонятных ситуаций, переплат и других проблем с уплатой обязательных налогов и сборов при переоформлении квартиры, следует обратиться к опытному риэлтору.

Во многих вариантах торговец и клиент договариваются поделить издержки строго пополам. Все это решается на этапе переговоров, еще до заключения договора купли-продажи.

Условия, когда НДФЛ (налог на доходы физических лиц) не уплачивается:

это первая продажа жилой недвижимости в отчетном году;

квартира находится в собственности более 3 лет;

жилье получено по наследству.

НДФЛ в размере 5% от суммы сделки применяется, если:

продавец является резидентом Украины;

это вторая продажа недвижимости за год;

или объект находился в собственности менее 3 лет.

НДФЛ в размере 18% действует в случаях:

продавец имеет статус нерезидента;

продается третий и каждый последующий объект за год.

Также продавец обязан уплатить военный сбор, который составляет 5% суммы сделки.

Кроме налога на доход и военного сбора, при подписании договора купли-продажи уплачиваются: Госпошлина — 1% стоимости недвижимости. Обычно стороны договариваются, кто ее оплачивает. Для отдельных льготных категорий предусмотрено освобождение.

Сбор в Пенсионный фонд — 1%. Его платит покупатель. При покупке первого жилья сбор не взимается, но льготу нужно подтвердить документально.

Помимо налогов и обязательных платежей в бюджет сделки следует заложить сопутствующие расходы: услуги нотариуса, оценку недвижимости и регистрационные действия. В случае приобретения жилья в новостройке часть этих процедур иногда берет на себя застройщик обычно за отдельную плату.

Услуги оценщика

В то же время, кроме подоходного налога, военного сбора и платежа в Пенсионный фонд, есть и такие сопутствующие расходы, как услуги оценщика. Нельзя упустить этот этап, поскольку заключение об оценке недвижимого имущества входит в обязательный пакет документов, предоставляемых продавцом. Соответственно, он и оплачивает расходы на оценку квартиры.

Где сэкономить

С 2021 г. справку о стоимости жилья можно получить онлайн бесплатно. Для этого нужно пройти регистрацию в единой базе отчетов ФГИ и заполнить форму с данными о продаваемой квартире. Сервис произведет оценку объекта недвижимости и сгенерирует справку.

Не всегда сервис указывает стоимость квартиры, которая устраивает продавца. Если владелец не согласен с рассчитанной онлайн ценой квартиры, он может лично обратиться к профессиональному оценщику. Его услуги стоят относительно недорого и зависят от цели оценки. Если оценка жилья производится для продажи, расходы составят от 1000 грн.

Сколько стоит переоформление квартиры

Оформление договора купли-продажи недвижимости происходит у нотариуса: он вносит соглашение в реестр прав на недвижимое имущество. Соответственно, во время переоформления квартиры придется оплатить и услуги нотариуса.

Чтобы уменьшить статью расходов, можно обратиться к государственному нотариусу. Но важно быть готовым к тому, что оформление сделки займет значительно больше времени, чем при обращении к частному нотариусу.

Частные нотариусы устанавливают стоимость работы самостоятельно, поэтому цены у них не только выше, чем у государственных специалистов, но и отличаются в зависимости от конкретного эксперта. Расходы на частного нотариуса зависят еще и от города оформления: в Киеве услуги специалиста стартуют с 10 000 гривен.

Перед подписанием документа следует изучить цену вопроса в разных местах или спросить у знакомых, которые уже обращались к нотариусу.

Оплата услуг нотариуса чаще всего делится пополам между продавцом и покупателем. Если стороны не договорились о равном разделении этой статьи расходов, то сумма может отразиться на стоимости объекта. Все происходит по договоренности.

Кто должен платить за переоформление

Как пишет эксперт, законодательно не урегулирован вопрос, кто должен платить госпошлину и взнос в Пенсионный фонд — покупатель или продавец. Чаще об оплате расходов на переоформление квартиры стороны договариваются в индивидуальном порядке.

Обычно госпошлину платит покупатель, тогда как расходы на уплату сбора в Пенсионный фонд и услуги нотариуса ложатся на плечи продавца. Но бывает и так, что все расходы по переоформлению объекта недвижимости несет только покупатель в полном объеме. В этом случае стоимость квартиры может быть уменьшена.

