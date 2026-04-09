Цены на дома под Киевом отличаются почти в 8 раз

Рынок домов в Киевской области остается очень неоднородным

Средняя цена частного дома на вторичном рынке Киевской области колеблется от $35 500 до $270 000 в зависимости от района.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Самые дорогие и самые дешевые направления

Самыми дорогими остаются дома в Обуховском районе — в среднем $270 тыс. Это более чем в 7 раз дороже, чем в Белоцерковском районе, где средняя цена составляет всего $35,5 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.

Среди районов вблизи столицы также выделяется Киев — $215 тыс. за дом в среднем. В то же время цены в пригороде значительно варьируются:

Вышгородский район — $125 тыс.

Бучанский — $115 тыс.

Фастовский — $115 тыс.

Бориспольский — $106 тыс.

Броварской — $85 тыс.

Что влияет на стоимость

Таким образом, даже в пределах одного региона разница в ценах может превышать $200 тыс. Основные факторы — близость к Киеву, транспортная доступность, качество застройки и спрос на направление.

«Если смотреть подробнее, Белоцерковский район очень сильно выбивается вниз по ценам, тогда как другие районы области находятся примерно в одной категории — около $100 тыс. за здание. Это объясняется тем, что это единственный район области, не имеющий прямого „выхода“ к Киеву. В других районах цены в значительной степени формирует именно прилегающую к столице часть — то есть пригород. Это хорошо видно и на примере Обуховского района, который почти вдвое дороже других, ведь именно там расположены самые дорогие пригороды Киева», — объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Отдельно следует отметить, что Бучанский и Вышгородский районы держатся в среднем сегменте, тогда как Броварской демонстрирует более низкий уровень цен среди ближайших к столице направлений.

В целом, рынок домов в Киевской области остается очень неоднородным: разница между самыми дешевыми и самыми дорогими локациями достигает почти 8 раз. Это делает частные дома одним из самых контрастных сегментов недвижимости в регионе.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что самые дорогие предложения 900 тыс. долл. — в Козине и Плютах — 870 тыс. долларов (на южном направлении). В Лесниках и Лебедевке строители на вторичке стоят от 600 тыс. долл. до 418 тыс. долл. соответственно. Самый дешевый дом можно приобрести в Гнидине (150 тыс.), Софиевской Борщаговке (150 тыс. долл.) и Крюковщине (160 тыс. долл.).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.