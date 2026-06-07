В Украине паркоместа дорожают быстрее квартир — застройщики
В Украине после начала полномасштабного вторжения цены на паркоместа растут быстрее, чем цены на жилые площади и часто превышают их.
Об этом сообщили украинские застройщики агентству «Интерфакс-Украина».
Почему цены на паркоместа растут быстрее, чем цены на жилые площади
По словам руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, стоимость квадратного метра паркинга в новых ЖК может достигать примерно 90−120% цены «квадрата» небольших квартир в том же проекте. В отдельные периоды последних лет темпы роста цен на паркоместа превышали удорожание жилья.
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Коваль объясняет, что основными причинами такой динамики являются дефицит предложения и ограниченные возможности для строительства подземных паркингов в плотной городской застройке.
В компании Greenville добавляют, что в Киеве недостаток паркомест достигает 40−60%. Также отмечается, что стоимость парковочных мест обычно растет ближе к завершению строительства жилых комплексов.
«В разных проектах разная цена, потому что на это влияет много факторов. Динамика стоимости за последние годы положительная — цена лишь растет. Это объясняется также хроническим дефицитом паркомест в столице. По примерной оценке он составляет от 40% до 60%», — пояснил девелопер.
На сколько подорожали паркоместа после 2022 года
Рост стоимости машиномест связан как с общим удорожанием строительства, так и с повышенным спросом на них из-за дополнительной функции безопасности.
После 2022 года наличие подземного паркинга стало одним из базовых критериев при выборе жилого комплекса.
Как отмечает коммерческий директор девелоперской компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова, в среднем после начала полномасштабной российской агрессии паркоместа в столичных ЖК комфорт-класса подорожали примерно на 30−50%.
Если раньше их стоимость составляла $12−18 тыс., то сейчас аналогичные объекты в новых комплексах стоят $18−30 тыс., а в сегменте бизнес- и премиум-класса еще дороже.
В компании Alliance Novobud отмечают, что стоимость машиноместа в среднем составляет около 52 тыс. грн за кв. м в комфорт-классе жилья в зависимости от локации и типа паркинга. В то же время, цена «квадрата» в проектах компании составляет около 47 тыс. грн/кв. м.
На стоимость паркинга оказывает существенное влияние и его формат. Как сообщила СЕО Sigma+ Анна Лаевская, цена квадратного метра в подземном паркинге, как правило, сопоставима со стоимостью квадратного метра коммерческой недвижимости в проекте.
«Формат паркинга оказывает существенное влияние на цену: подземный паркинг имеет совсем иную экономику строительства по сравнению с наземным или многоуровневым. Если говорить о подземном паркинге, то стоимость квадратного метра там ориентировочно на 30% выше, чем жилая недвижимость», — отметила она.
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