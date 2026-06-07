0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине паркоместа дорожают быстрее квартир — застройщики

Недвижимость
17
Цены на паркоместа растут быстрее цен на жилые площади
Цены на паркоместа растут быстрее цен на жилые площади, Фото: magnific
В Украине после начала полномасштабного вторжения цены на паркоместа растут быстрее, чем цены на жилые площади и часто превышают их.
Об этом сообщили украинские застройщики агентству «Интерфакс-Украина».

Почему цены на паркоместа растут быстрее, чем цены на жилые площади

По словам руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, стоимость квадратного метра паркинга в новых ЖК может достигать примерно 90−120% цены «квадрата» небольших квартир в том же проекте. В отдельные периоды последних лет темпы роста цен на паркоместа превышали удорожание жилья.
Читайте также
Коваль объясняет, что основными причинами такой динамики являются дефицит предложения и ограниченные возможности для строительства подземных паркингов в плотной городской застройке.
В компании Greenville добавляют, что в Киеве недостаток паркомест достигает 40−60%. Также отмечается, что стоимость парковочных мест обычно растет ближе к завершению строительства жилых комплексов.
«В разных проектах разная цена, потому что на это влияет много факторов. Динамика стоимости за последние годы положительная — цена лишь растет. Это объясняется также хроническим дефицитом паркомест в столице. По примерной оценке он составляет от 40% до 60%», — пояснил девелопер.

На сколько подорожали паркоместа после 2022 года

Рост стоимости машиномест связан как с общим удорожанием строительства, так и с повышенным спросом на них из-за дополнительной функции безопасности.
После 2022 года наличие подземного паркинга стало одним из базовых критериев при выборе жилого комплекса.
Как отмечает коммерческий директор девелоперской компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова, в среднем после начала полномасштабной российской агрессии паркоместа в столичных ЖК комфорт-класса подорожали примерно на 30−50%.
Читайте также
Если раньше их стоимость составляла $12−18 тыс., то сейчас аналогичные объекты в новых комплексах стоят $18−30 тыс., а в сегменте бизнес- и премиум-класса еще дороже.
В компании Alliance Novobud отмечают, что стоимость машиноместа в среднем составляет около 52 тыс. грн за кв. м в комфорт-классе жилья в зависимости от локации и типа паркинга. В то же время, цена «квадрата» в проектах компании составляет около 47 тыс. грн/кв. м.
На стоимость паркинга оказывает существенное влияние и его формат. Как сообщила СЕО Sigma+ Анна Лаевская, цена квадратного метра в подземном паркинге, как правило, сопоставима со стоимостью квадратного метра коммерческой недвижимости в проекте.
«Формат паркинга оказывает существенное влияние на цену: подземный паркинг имеет совсем иную экономику строительства по сравнению с наземным или многоуровневым. Если говорить о подземном паркинге, то стоимость квадратного метра там ориентировочно на 30% выше, чем жилая недвижимость», — отметила она.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems