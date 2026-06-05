Инвестиции в недвижимость: почему инвесторы по-разному относятся к одним и тем же странам Сегодня 20:00 — Недвижимость

Инвестиции в недвижимость: почему инвесторы по-разному относятся к одним и тем же странам

Наличие прозрачной статистики, активного вторичного рынка, интереса со стороны локальных покупателей — все это для инвестора не менее важно, чем первоначальная «красота» объекта.

Если посмотреть на сухие цифры, становится понятно, почему инвесторы по-разному относятся к одним и тем же странам.

В Германии, как уже упоминалось, валовая доходность по жилой аренде за последние годы держится в диапазоне 3−4%.

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В Нидерландах по данным 2026 года средняя валовая доходность для жилья оценивается примерно в 7,2% по стране, но внутри рынка есть разброс: студии в Роттердаме могут показывать около 8%, а двухкомнатные квартиры в Амстердаме — около 6,4%. При средней цене объекта в районе 290 тыс. евро и арендной ставке около 1 600−1 700 евро в месяц такая арифметика выглядит привлекательно, но опять же речь идет о валовых показателях.

Если перейти в Южную Европу, картина меняется. Для Испании профильные обзоры за 2024−2025 годы оценивают среднюю валовую доходность жилой аренды (без чрезмерно рисковых сегментов) на уровне более 7%.

В пересчете на конкретные цифры это может выглядеть так: квартира стоимостью около 210 тыс. евро и арендная ставка в районе 1 200 евро в месяц дают более 14 тыс. евро дохода в год, то есть валовой прирост примерно 6,8−7%.

В менее раскрученных регионах и в формате краткосрочной аренды (туристы, диджитал-номады) показатели могут быть выше, но и зависимость от сезонности и регулирования — тоже.

Еще один пример — Польша. По данным 2025 года, средняя валовая доходность на жилищном рынке оценивается более 7%, с существенным разбросом между Варшавой, Краковом, Вроцлавом и другими городами.

Для инвестора это привлекательная комбинация: страна-член ЕС, растущая экономика и доходы, которые заметно выше, чем на многих зрелых западноевропейских рынках.

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Обратная сторона — рост цен за последние годы уже частично исчерпал потенциал легкого заработка, а конкуренция с локальными и международными игроками выросла.

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