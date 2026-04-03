0 800 307 555
ру
Покупатели массово «охотятся» за домами: какие цены под Киевом

Недвижимость
868
Сейчас на рынке недвижимости большой спрос на дома, у которых есть автономность. Риелторы говорят, что покупатели сейчас массово выходят «на охоту» за домами.
Люди ищут преимущественно небольшие коттеджи по цене до $250 тыс., говорится в статье Минфина, мы выбрали основное.

Что ищут

За город перекинулась часть покупателей, которые еще с осени планировали купить квартиру в Киеве, но после тяжелой зимы в мегаполисе решили выехать за пределы города. Многие покупают таунхаусы и дуплексы в рассрочку или по государственной программе льготного кредитования «єОселя».
Существенно возрос спрос на так называемый загородный эконом-класс — таунхаусы, дуплексы, небольшие отдельные дома площадью 100−120 квадратов, а зачастую и меньше.
Под Киевом, в частности, на Вышгородском направлении, появились «смарт-коттеджи» по 40−60 квадратов. Часто их продают уже с отделкой и даже мебелью. Также есть изюминка — терраса и небольшой собственный дворик. Стоимость стартует от $50−70 тыс., то есть дом, пусть и небольшой, продается по цене хрущевки в спальном районе Киева.
Дома эконом-класса по 100−120 квадратов предлагаются по цене $120−220 тыс., но предложение их на рынке не так велико.

Традиционно дорогие направления

  • Обуховское, Одесское.
Больше доступных домов на том же Вышгородском направлении. «Его изюминкой является также близость жилого сектора к природе. Поэтому это направление выбирают те, кто хочет поселиться поближе к лесу или водохранилищу», — говорит Луханина.
В Вышгородском районе много выставленных на продажу небольших домов и дач старой постройки. Дом площадью до 120 квадратов можно купить за $70−150 тыс.
Дома комфорт-класса площадью 130−200 квадратов на этом направлении стоят $160−320 тыс., в зависимости от уровня коттеджа, площади земельного участка и т. д. Вдоль Киевского водохранилища предлагаются особняки премиум-класса за $800 тыс. — 1,5 млн.

Одесское направление

Он считается одним из самых удобных для тех, кто хочет жить за городом, но сохранять тесную связь со столицей. «Близость к Киеву и развитая инфраструктура делают его особенно привлекательным для семей, работающих в городе», — говорит Луханина.
Эконом-сегмент здесь дороже, чем на Вышгородском направлении. Скажем, стоимость небольших домов площадью до 120 квадратов стартует с $80 тыс. и может достигать $150 тыс.
Дома комфорт-класса предлагаются за $170−320 тыс., а за бизнес-класс просят от $500 тыс. до $1 млн. Но действительно премиальных и супердорогих «дворцов» на ​​этом направлению не так много.

Житомирское направление

На сегодняшний день считается самым сбалансированным по соотношению цены и качества.
«Здесь активно развивается коттеджная застройка, есть лесные зоны и достаточно удобная логистика в Киев», — пояснила эксперт Луханина. Дома эконом-класса здесь можно купить за $60−120 тыс., комфорт-класс стоит $140−260 тыс., а большие особняки выставляются за $350−800 тыс. в зависимости от проекта участка.

Обуховское направление

Считается одним из самых безопасных (за исключением застройки в непосредственной близости от Трипольской ТЭС), но остается самым дорогим. Эконом-сегмент здесь стартует от $90−100 тыс., комфорт от $170−300 тыс. На этом направлении также предлагается много элитной недвижимости за несколько миллионов долларов.
Ранее Finance.ua писал, что для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом наибольшей турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона.
Как изменялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДомЖилая недвижимость
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems