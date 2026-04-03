Покупатели массово «охотятся» за домами: какие цены под Киевом 03.04.2026, 13:00 — Недвижимость

Сейчас на рынке недвижимости большой спрос на дома, у которых есть автономность. Риелторы говорят, что покупатели сейчас массово выходят «на охоту» за домами.

Люди ищут преимущественно небольшие коттеджи по цене до $250 тыс., говорится в статье Минфина , мы выбрали основное.

Что ищут

За город перекинулась часть покупателей, которые еще с осени планировали купить квартиру в Киеве, но после тяжелой зимы в мегаполисе решили выехать за пределы города. Многие покупают таунхаусы и дуплексы в рассрочку или по государственной программе льготного кредитования «єОселя».

Существенно возрос спрос на так называемый загородный эконом-класс — таунхаусы, дуплексы, небольшие отдельные дома площадью 100−120 квадратов, а зачастую и меньше.

Читайте также Цены на квартиры в Днепре весной 2026 года

Под Киевом, в частности, на Вышгородском направлении, появились «смарт-коттеджи» по 40−60 квадратов. Часто их продают уже с отделкой и даже мебелью. Также есть изюминка — терраса и небольшой собственный дворик. Стоимость стартует от $50−70 тыс., то есть дом, пусть и небольшой, продается по цене хрущевки в спальном районе Киева.

Дома эконом-класса по 100−120 квадратов предлагаются по цене $120−220 тыс., но предложение их на рынке не так велико.

Традиционно дорогие направления

Обуховское, Одесское.

Больше доступных домов на том же Вышгородском направлении. «Его изюминкой является также близость жилого сектора к природе. Поэтому это направление выбирают те, кто хочет поселиться поближе к лесу или водохранилищу», — говорит Луханина.

Читайте также В чем феномен Харькова на рынке недвижимости весной 2026 года

В Вышгородском районе много выставленных на продажу небольших домов и дач старой постройки. Дом площадью до 120 квадратов можно купить за $70−150 тыс.

Дома комфорт-класса площадью 130−200 квадратов на этом направлении стоят $160−320 тыс., в зависимости от уровня коттеджа, площади земельного участка и т. д. Вдоль Киевского водохранилища предлагаются особняки премиум-класса за $800 тыс. — 1,5 млн.

Одесское направление

Он считается одним из самых удобных для тех, кто хочет жить за городом, но сохранять тесную связь со столицей. «Близость к Киеву и развитая инфраструктура делают его особенно привлекательным для семей, работающих в городе», — говорит Луханина.

Читайте также Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются

Эконом-сегмент здесь дороже, чем на Вышгородском направлении. Скажем, стоимость небольших домов площадью до 120 квадратов стартует с $80 тыс. и может достигать $150 тыс.

Дома комфорт-класса предлагаются за $170−320 тыс., а за бизнес-класс просят от $500 тыс. до $1 млн. Но действительно премиальных и супердорогих «дворцов» на ​​этом направлению не так много.

Житомирское направление

На сегодняшний день считается самым сбалансированным по соотношению цены и качества.

«Здесь активно развивается коттеджная застройка, есть лесные зоны и достаточно удобная логистика в Киев», — пояснила эксперт Луханина. Дома эконом-класса здесь можно купить за $60−120 тыс., комфорт-класс стоит $140−260 тыс., а большие особняки выставляются за $350−800 тыс. в зависимости от проекта участка.

Обуховское направление

Считается одним из самых безопасных (за исключением застройки в непосредственной близости от Трипольской ТЭС), но остается самым дорогим. Эконом-сегмент здесь стартует от $90−100 тыс., комфорт от $170−300 тыс. На этом направлении также предлагается много элитной недвижимости за несколько миллионов долларов.

Ранее Finance.ua писал, что для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом наибольшей турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона.

Как изменялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.

