0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются

Недвижимость
74
Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются
Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются
В марте 2026 года средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в столице составляла 16 500 гривен. Если сравнивать с августом 2025 года, то она просела почти на 4 тысячи, потому что тогда за 1-комн. просили 20 тысяч гривен.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
Цены на 2-комнатные квартиры: по состоянию на 26 марта средняя цена за аренду 2-комнатной квартиры составляла 25 тыс. грн, хотя чаще всего сдавали их за 20 700 грн.
Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются

Как быстро сдается квартира

Квартиры сейчас в среднем сдаются за 8 дней, хотя, например, в январе, чтобы сдать квартиру, нужно было 10 дней в среднем.

Цена по районам

1-комнатные
Традиционно самая дорогая аренда в Печерском и Шевченковском районах — 37 600 грн и 27 тыс. грн соответственно.
Оболонский, Днепровский и Дарницкий держат средние цены — около 15 тыс. грн за 1-комнатную.
Голосеевский и Подольский районы — сдаются такие квартиры по 20 тыс. гривен. Самая дешевая аренда в Деснянском районе — 9500 грн за однушку.
Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются
2-комнатные
Что касается 2-комнатных квартир, то самая дорогая аренда в Печерском — 48 700 грн, в Шевченковском районах — 35 400 грн.
Оболонский, Соломенский районы сдают 2-комнатные по 20 тыс. гривен.
Ранее мы писали, какие цены на квартиры в Киеве (с ремонтом и без) в марте 2026 года.
Напомним, в 2026 году рынок жилья в Украине остается нестабильным и фрагментированным. Несмотря на ожидания всеобщего роста, подорожание охватывает не все сегменты. Наибольшие изменения фиксируются на первичном рынке, где предложение ограничено. Ключевое значение имеет не только локация, но и способность застройщика завершить проект.
Отдельным фактором удорожания является ремонт. Нехватка квалифицированных мастеров и энергетические вызовы привели к тому, что смета на ремонт иногда становится соразмерной цене самой квартиры.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems