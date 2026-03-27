Цены на аренду квартир в Киеве весной: как быстро сдаются
В марте 2026 года средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в столице составляла 16 500 гривен. Если сравнивать с августом 2025 года, то она просела почти на 4 тысячи, потому что тогда за 1-комн. просили 20 тысяч гривен.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
Цены на 2-комнатные квартиры: по состоянию на 26 марта средняя цена за аренду 2-комнатной квартиры составляла 25 тыс. грн, хотя чаще всего сдавали их за 20 700 грн.
Как быстро сдается квартира
Квартиры сейчас в среднем сдаются за 8 дней, хотя, например, в январе, чтобы сдать квартиру, нужно было 10 дней в среднем.
Цена по районам
1-комнатные
Традиционно самая дорогая аренда в Печерском и Шевченковском районах — 37 600 грн и 27 тыс. грн соответственно.
Оболонский, Днепровский и Дарницкий держат средние цены — около 15 тыс. грн за 1-комнатную.
Голосеевский и Подольский районы — сдаются такие квартиры по 20 тыс. гривен. Самая дешевая аренда в Деснянском районе — 9500 грн за однушку.
2-комнатные
Что касается 2-комнатных квартир, то самая дорогая аренда в Печерском — 48 700 грн, в Шевченковском районах — 35 400 грн.
Оболонский, Соломенский районы сдают 2-комнатные по 20 тыс. гривен.
Ранее мы писали, какие цены на квартиры в Киеве (с ремонтом и без) в марте 2026 года.
Напомним, в 2026 году рынок жилья в Украине остается нестабильным и фрагментированным. Несмотря на ожидания всеобщего роста, подорожание охватывает не все сегменты. Наибольшие изменения фиксируются на первичном рынке, где предложение ограничено. Ключевое значение имеет не только локация, но и способность застройщика завершить проект.
Отдельным фактором удорожания является ремонт. Нехватка квалифицированных мастеров и энергетические вызовы привели к тому, что смета на ремонт иногда становится соразмерной цене самой квартиры.
