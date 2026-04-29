Какие квартиры в Болгарии покупают чаще всего: региональные отличия

Дома и таунхаусы остаются нишевым сегментом. Они интересуют преимущественно семьи, которым нужно «пространство» в пригороде или в курортных зонах.
Однако эта недвижимость не формирует основного объема рынка. Вторичное жилье продается преимущественно в случае выгодной локации или по адекватной цене. В противном случае спрос смещается в сторону новостроек.
Кто формирует спрос
На сегодняшний день основным покупателем на рынке в Болгарии являются локальные жители, выбирающие ипотеку. Именно внутренний спрос формирует базовую динамику рынка в крупных городах этой страны. Иностранные покупатели остаются важной частью в этом смысле, но их роль изменилась.
Если раньше они могли создавать «волны спроса», то сейчас их поведение стало более осторожным и рациональным. Наибольший интерес иностранцев стабильно сосредоточен на столице и курортных регионах. Украинские покупатели, как и представители других стран обычно выбирают готовые объекты с четкой юридической структурой и возможностью быстрого заселения.
Региональные отличия
Болгарский рынок значительно отличается в зависимости от региона. Например, София — самый дорогой и ликвидный регион в стране. Здесь сосредоточен основной деловой спрос, здесь самая большая конкуренция за качественные объекты.
Пловдив рассматривается как более доступная альтернатива столице с хорошей городской инфраструктурой.
Варна и Бургас «сочетают» две функции — городскую жизнь и курортный спрос. Разумеется, это формирует дополнительную инвестиционную привлекательность во время сезонной аренды.
Важный тренд — смещение спроса из центральных районов в пригород, особенно в Софии. Покупателей все чаще интересует баланс между ценой, пространством, парковкой и качеством жилья.