Чи можна купити житло без довідки про доходи

Купівля житла
У 2026 році купівля будинку в Україні майже завжди супроводжується фінансовим моніторингом. Нотаріуси та банки перевіряють походження коштів, і без пояснення джерела грошей угоду можуть не провести або заблокувати платіж. Водночас легальний спосіб пройти цю перевірку є, зазначає адвокатка Лілія Денисенко.

Чому при купівлі будинку перевіряють гроші

Під час оформлення угоди покупці стикаються з контролем з боку банків і нотаріусів, які працюють за правилами фінансового моніторингу.
«Вони зобов’язані перевіряти походження коштів. Якщо джерела не пояснені, можуть просто відмовити в угоді або заблокувати платіж», — зазначає Денисенко.
Крім того, операцію можуть визнати ризиковою, що потенційно створить додаткові проблеми надалі.

Як підтвердити походження коштів

Навіть якщо класичної довідки про доходи немає, існують варіанти, які можуть приймати на практиці:
  • банківські виписки з рахунків;
  • підтвердження роботи або доходів за кордоном;
  • договори, перекази, контракти.
Ще один шлях — подати декларацію та легалізувати дохід. За словами адвокатки, це часто допомагає зняти питання ще на етапі перевірки.

Яких схем краще уникати

Денисенко застерігає від спроб обійти контроль через сумнівні схеми — наприклад, передачу готівки «в конверті» чи оформлення майна на підставних осіб.
Також не варто дробити платежі, щоб «не помітили». Це створює значно більші ризики, ніж сама перевірка.
Такі дії можуть не зменшити ризики, а навпаки — посилити їх і створити загрозу втрати коштів або самого майна.
«Обійти перевірку не вийде, але можна правильно пояснити походження коштів і провести угоду без проблем», — підсумувала адвокатка.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
