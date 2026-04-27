Чи можна купити житло без довідки про доходи

У 2026 році купівля будинку в Україні майже завжди супроводжується фінансовим моніторингом. Нотаріуси та банки перевіряють походження коштів, і без пояснення джерела грошей угоду можуть не провести або заблокувати платіж. Водночас легальний спосіб пройти цю перевірку є, зазначає адвокатка Лілія Денисенко.
Чому при купівлі будинку перевіряють гроші
Під час оформлення угоди покупці стикаються з контролем з боку банків і нотаріусів, які працюють за правилами фінансового моніторингу.
«Вони зобов’язані перевіряти походження коштів. Якщо джерела не пояснені, можуть просто відмовити в угоді або заблокувати платіж», — зазначає Денисенко.