Обережно! Тут купувати квартири не можна! Передивіться рейтинг нерухомості Києва та України

У Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами. Саме ці критерії лягли в основу нового дослідження ринку нерухомості від наших колег із порталу «Мінфін», яким ми ділимося у новому відео на нашому YouTube-каналі.

Про дослідження

Усі висновки ґрунтуються на відкритих даних — сертифікатах і деклараціях Державної інспекції архітектури та містобудування. Рейтинг є незалежним і не підлаштовується під інтереси конкретних девелоперів.
«Мінфін» аналізує ринок понад 10 років, і нинішній звіт — уже третій великий огляд по Києву, що дозволяє порівняти ситуацію з попередніми роками.

Скільки житла здали і хто серед лідерів

До рейтингу увійшли 29 учасників — як великі девелопери, так і окремі ЖК або проєкти приватних забудовників.
За 2025 рік у столиці ввели в експлуатацію 53 будинки у 39 житлових комплексах. Це майже 740 тисяч квадратних метрів житла або понад 12 тисяч квартир.
Перше місце посіла компанія Stolitsa Group. Вона, зокрема, завершує об’єкти збанкрутілого банку «Аркада» — «Патріотика» та «Еврика». Водночас інвестори часто скаржаться на затягнуті строки та складнощі з оформленням права власності.
Лише п’ять девелоперів змогли наростити темпи будівництва:
  • Stolitsa Group;
  • IB Alliance;
  • Royal House;
  • РІЕЛ;
  • Галжитлобуд.
Інші гравці, серед яких Інтергал-Буд, KAN Development, Ковальська та ДБК-Житлобуд, навпаки сповільнили роботу.

Земля під забудову — головний ризик для інвестора

Окрему увагу аналітики приділили земельним ділянкам. У понад 30% випадків будівництво ведеться на державних землях — наприклад, тих, що належать університетам або науковим установам.
Крім того, виявлено 11 житлових комплексів, де цільове призначення землі не передбачає житлову забудову.
Серед прикладів:
  • ЖК Navigator 2 — ділянка призначена для «забезпечення діяльності військових формувань»;
  • ЖК 4U — ділянка для наукових досліджень та розробки;
  • ЖК Ok’land від забудовника РІЕЛ та ЖК Svitlo Park від Futura hata — території за законом мають використовуватися як «адміністративно-офісні»;
  • проєкт Kub29 — земля для комерційної діяльності;
  • ЖК «Зарічний» — формально об’єкт для тимчасового проживання (як готель);
  • «Варшавський-3» та 7 Kvartal — розташовані на ділянках для «іншої громадської забудови».

«Реконструкція» замість нового будівництва

Ще один тренд — використання формату реконструкції. Кожен шостий об’єкт у рейтингу проходить не як нове будівництво, а як оновлення існуючих споруд.
Йдеться, зокрема, про:
  • Nordica Residence;
  • 4U;
  • Gravity Park;
  • «Дніпровська мрія».
Фактично це дозволяє забудовникам працювати за старими дозволами і обходити частину складних процедур.
Чим це загрожує покупцям

Такий підхід не завжди означає проблеми з якістю будинку, але впливає на юридичний статус житла.
Наприклад, у деяких ЖК продають не квартири, а апартаменти. Формально це не житловий фонд, а об’єкти для тимчасового проживання. Відповідно:
  • можуть діяти інші правила реєстрації;
  • комунальні тарифи часто вищі.
Подробиці дивіться у відео за посиланням:
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
