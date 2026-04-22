Обережно! Тут купувати квартири не можна! Передивіться рейтинг нерухомості Києва та України

У Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами. Саме ці критерії лягли в основу нового дослідження ринку нерухомості від наших колег із порталу «Мінфін», яким ми ділимося у новому відео на нашому YouTube-каналі.
Про дослідження
Усі висновки ґрунтуються на відкритих даних — сертифікатах і деклараціях Державної інспекції архітектури та містобудування. Рейтинг є незалежним і не підлаштовується під інтереси конкретних девелоперів.
«Мінфін» аналізує ринок понад 10 років, і нинішній звіт — уже третій великий огляд по Києву, що дозволяє порівняти ситуацію з попередніми роками.
Скільки житла здали і хто серед лідерів
До рейтингу увійшли 29 учасників — як великі девелопери, так і окремі ЖК або проєкти приватних забудовників.
За 2025 рік у столиці ввели в експлуатацію 53 будинки у 39 житлових комплексах. Це майже 740 тисяч квадратних метрів житла або понад 12 тисяч квартир.
Перше місце посіла компанія Stolitsa Group. Вона, зокрема, завершує об’єкти збанкрутілого банку «Аркада» — «Патріотика» та «Еврика». Водночас інвестори часто скаржаться на затягнуті строки та складнощі з оформленням права власності.
Лише п’ять девелоперів змогли наростити темпи будівництва:
Stolitsa Group;
IB Alliance;
Royal House;
РІЕЛ;
Галжитлобуд.
Інші гравці, серед яких Інтергал-Буд, KAN Development, Ковальська та ДБК-Житлобуд, навпаки сповільнили роботу.
Земля під забудову — головний ризик для інвестора
Окрему увагу аналітики приділили земельним ділянкам. У понад 30% випадків будівництво ведеться на державних землях — наприклад, тих, що належать університетам або науковим установам.
Крім того, виявлено 11 житлових комплексів, де цільове призначення землі не передбачає житлову забудову.