Сколько зарабатывают госслужащие в Украине — инфографика Сегодня 17:00

Зарплата

В марте 2026 года средняя зарплата работников центральных органов власти в Украине составила 58,64 тыс. грн, тогда как на областном уровне — 35,8 тыс. грн.

Такие данные обнародовало Министерство финансов, которое регулярно публикует информацию об оплате труда в государственном секторе в «Дашборде».

Количество госслужащих

По данным Минфина, общая численность работников государственных органов, которым начислили зарплату в марте, составила 165,4 тыс. человек. Это на 2,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из них:

108 тыс. работают в центральных органах исполнительной власти;

23,2 тыс. — в местных государственных администрациях;

34,2 тыс. — в органах судебной власти.

Зарплаты в центральных органах власти

Средний уровень зарплат в марте был таким:

Антимонопольный комитет Украины — 95 900 грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммун. услуг (НКРЭКУ) — 95 300 грн;

Счетная палата — 80 800 грн;

Аппарат Верховной Рады Украины — 79 000 грн;

Государственная таможенная служба Украины — 76 600 грн;

Государственное управление делами — 75 500 грн;

Министерство цифровой трансформации Украины — 73 200 грн;

Государственная аудиторская служба Украины — 72 300 грн;

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) — 71 900 грн;

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — 71 400 грн;

Читайте также Военная служба будет обязательным условием получения работы в госслужбе

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 69 900 грн;

Секретариат Кабинета Министров Украины — 69 400 грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 68 000 грн;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСР) — 66 600 грн;

Министерство юстиции Украины — 65 300 грн;

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 65 100 грн;

Министерство финансов Украины — 64 300 грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) — 63 500 грн;

Национальная комиссия по стандартам государственного языка — 61 400 грн.

Создано с помощью ИИ

В Минфине уточняют, что указанные суммы включают не только базовую зарплату, но и дополнительные выплаты. Речь идет о компенсациях за неиспользованный отпуск, материальной помощи, выходном пособии при увольнении и других предусмотренных законодательством начислениях.

Данные формируются на основе ежемесячного обновления специального аналитического инструмента — дашборда, которій отображает уровень оплаты труда и численность работников государственных органов, местных администраций и судебной системы.

