Сколько зарабатывают госслужащие в Украине — инфографика
Количество госслужащих
- 108 тыс. работают в центральных органах исполнительной власти;
- 23,2 тыс. — в местных государственных администрациях;
- 34,2 тыс. — в органах судебной власти.
Зарплаты в центральных органах власти
- Антимонопольный комитет Украины — 95 900 грн;
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммун. услуг (НКРЭКУ) — 95 300 грн;
- Счетная палата — 80 800 грн;
- Аппарат Верховной Рады Украины — 79 000 грн;
- Государственная таможенная служба Украины — 76 600 грн;
- Государственное управление делами — 75 500 грн;
- Министерство цифровой трансформации Украины — 73 200 грн;
- Государственная аудиторская служба Украины — 72 300 грн;
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) — 71 900 грн;
- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — 71 400 грн;
- Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка — 69 900 грн;
- Секретариат Кабинета Министров Украины — 69 400 грн;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 68 000 грн;
- Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСР) — 66 600 грн;
- Министерство юстиции Украины — 65 300 грн;
- Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 65 100 грн;
- Министерство финансов Украины — 64 300 грн;
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) — 63 500 грн;
- Национальная комиссия по стандартам государственного языка — 61 400 грн.
Бизнес просит власти отменить льготное налогообложение посылок
ПартнерскаяSense Bank запустил в Sense SuperApp валютные переводы между родственниками без комиссий
Контракты до 400 тыс. грн и четкие сроки службы: Зеленский объявил о начале реформы в армии
В марте госдолг вырос в гривне, но сократился в долларах
ВПЛ с ВОТ могут получить 2 млн грн на жилье: как подать заявление
Правительство возобновило порядок возмещения ущерба водопользователям