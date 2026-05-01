0 800 307 555
Бизнес просит власти отменить льготное налогообложение посылок

Посылки в коробках
Посылки в коробках
Европейская Бизнес Ассоциация призвала народных депутатов как можно скорее принять изменения в Налоговый кодекс по налогообложению электронной торговли налогом на добавленную стоимость. Ключевое требование — отмена льготы по НДС для международных посылок, которую бизнес считает фактором неравной конкуренции и потерь для бюджета.

Почему бизнес настаивает на отмене льготы

В ассоциации подчеркивают, что речь идет не только о налоговой политике, а об экономической справедливости, поддержке украинских компаний и финансировании обороны. Также это вопрос выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграции.
В ЕС аналогичные льготы отменили еще в 2021 году, признав их источником фискальных потерь и искажения конкуренции.
Более того, с 1 июля 2026 г. Евросоюз планирует убрать даже таможенные льготы для таких товаров. На этом фоне сохранение подобной нормы в Украине выглядит несовместимо с европейской моделью.
Ассоциация неоднократно поддерживала правительство в данной инициативе и обращалась к парламентариям о необходимости отмены льготы на посылки стоимостью до 150 евро.
Отдельную проблему создают недобросовестные импортеры, которые дробят крупные партии товаров на мелкие отправления во избежание уплаты НДС. В результате такие товары продаются без налогообложения, в то время как легальный бизнес вынужден конкурировать в неравных условиях и несет дополнительные расходы, в том числе гарантийное обслуживание и маркетинг.

Какие потери для бюджета

По оценкам аналитических центров, объемы международных отправлений без налогообложения ежегодно растут примерно на 50% и в 2025 году достигли 93 млрд грн.
Более 56% таких посылок не облагались налогами — это около 92,9 млрд грн товаров вне фискального учета. Прямые потери бюджета только за год оцениваются по меньшей мере в 18,6 млрд. грн., а с начала полномасштабной войны — более 43 млрд. грн.
Если тенденция сохранится, в 2026 году государство может недополучить еще около 27 млрд. грн.
В Европейской Бизнес Ассоциации настаивают на скорейшем обнародовании обновленной версии законопроекта и его рассмотрении в парламенте, подчеркивая, что отсрочка решения лишь усугубляет проблему.
Ранее мы сообщали, что, как пишет Reuters, Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалогиМВФ
