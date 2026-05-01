Бизнес просит власти отменить льготное налогообложение посылок
Европейская Бизнес Ассоциация призвала народных депутатов как можно скорее принять изменения в Налоговый кодекс по налогообложению электронной торговли налогом на добавленную стоимость. Ключевое требование — отмена льготы по НДС для международных посылок, которую бизнес считает фактором неравной конкуренции и потерь для бюджета.
Почему бизнес настаивает на отмене льготы
В ассоциации подчеркивают, что речь идет не только о налоговой политике, а об экономической справедливости, поддержке украинских компаний и финансировании обороны. Также это вопрос выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграции.
В ЕС аналогичные льготы отменили еще в 2021 году, признав их источником фискальных потерь и искажения конкуренции.
Более того, с 1 июля 2026 г. Евросоюз планирует убрать даже таможенные льготы для таких товаров. На этом фоне сохранение подобной нормы в Украине выглядит несовместимо с европейской моделью.
Ассоциация неоднократно поддерживала правительство в данной инициативе и обращалась к парламентариям о необходимости отмены льготы на посылки стоимостью до 150 евро.
Отдельную проблему создают недобросовестные импортеры, которые дробят крупные партии товаров на мелкие отправления во избежание уплаты НДС. В результате такие товары продаются без налогообложения, в то время как легальный бизнес вынужден конкурировать в неравных условиях и несет дополнительные расходы, в том числе гарантийное обслуживание и маркетинг.
Какие потери для бюджета
По оценкам аналитических центров, объемы международных отправлений без налогообложения ежегодно растут примерно на 50% и в 2025 году достигли 93 млрд грн.
Более 56% таких посылок не облагались налогами — это около 92,9 млрд грн товаров вне фискального учета. Прямые потери бюджета только за год оцениваются по меньшей мере в 18,6 млрд. грн., а с начала полномасштабной войны — более 43 млрд. грн.