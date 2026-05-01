Бизнес просит власти отменить льготное налогообложение посылок Сегодня 16:27

Посылки в коробках

Европейская Бизнес Ассоциация призвала народных депутатов как можно скорее принять изменения в Налоговый кодекс по налогообложению электронной торговли налогом на добавленную стоимость. Ключевое требование — отмена льготы по НДС для международных посылок, которую бизнес считает фактором неравной конкуренции и потерь для бюджета.

Почему бизнес настаивает на отмене льготы

В ассоциации подчеркивают, что речь идет не только о налоговой политике, а об экономической справедливости, поддержке украинских компаний и финансировании обороны. Также это вопрос выполнения обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

В ЕС аналогичные льготы отменили еще в 2021 году, признав их источником фискальных потерь и искажения конкуренции.

Более того, с 1 июля 2026 г. Евросоюз планирует убрать даже таможенные льготы для таких товаров. На этом фоне сохранение подобной нормы в Украине выглядит несовместимо с европейской моделью.

Ассоциация неоднократно поддерживала правительство в данной инициативе и обращалась к парламентариям о необходимости отмены льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

Отдельную проблему создают недобросовестные импортеры, которые дробят крупные партии товаров на мелкие отправления во избежание уплаты НДС. В результате такие товары продаются без налогообложения, в то время как легальный бизнес вынужден конкурировать в неравных условиях и несет дополнительные расходы, в том числе гарантийное обслуживание и маркетинг.

Какие потери для бюджета

По оценкам аналитических центров, объемы международных отправлений без налогообложения ежегодно растут примерно на 50% и в 2025 году достигли 93 млрд грн.

Более 56% таких посылок не облагались налогами — это около 92,9 млрд грн товаров вне фискального учета. Прямые потери бюджета только за год оцениваются по меньшей мере в 18,6 млрд. грн., а с начала полномасштабной войны — более 43 млрд. грн.

Читайте также НДС для ФЛП и налог на посылки: Гетманцев рассказал о выполнении требований МВФ

Если тенденция сохранится, в 2026 году государство может недополучить еще около 27 млрд. грн.

В Европейской Бизнес Ассоциации настаивают на скорейшем обнародовании обновленной версии законопроекта и его рассмотрении в парламенте, подчеркивая, что отсрочка решения лишь усугубляет проблему.

Ранее мы сообщали , что, как пишет Reuters, Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.