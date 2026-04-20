НДС для ФЛП и налог на посылки: Гетманцев рассказал о выполнении требований МВФ
Доля НДС для ФЛП и налога на посылки
- НДС для ФЛП: Кабмин пока не вносит законопроект. Вероятно, правительство попытается пересмотреть этот вопрос с МВФ во время Spring Meetings в Вашингтоне. Предлагается установить единый предел на уровне 4 млн грн;
- международные посылки до 150 евро: законопроект об их налогообложении могут проголосовать уже в мае. Бизнес поддерживает эту норму, невзирая на ее непопулярность среди потребителей;
- цифровые платформы: рассмотрение во втором чтении намечено на середину мая (ориентировочно 12 мая);
- военный сбор: продление его действия остается критически важным для наполнения бюджета.
Прогнозные поступления в бюджет
- военный сбор — 135 млрд грн;
- НДС для ФЛП — 40 млрд грн;
- налог на цифровые платформы — 14 млрд грн;
- налогообложение посылок — до 10 млрд грн.
В Украине 38% мостов в критическом состоянии — аудит
В марте выручка через кассовые аппараты выросла почти на четверть
Туризм в Украине набирает обороты: поступления от туристического сбора выросли на 23,6%
В Нацбанке объяснили, почему в Украине выросла инфляция
Какие изменения произошли на финансовом рынке в марте
Украина уже получила 90% средств от доходов из замороженных активов рф