НДС для ФЛП и налог на посылки: Гетманцев рассказал о выполнении требований МВФ Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Украина формально просрочила выполнение «маяка» МВФ по принятию пакета налоговых законопроектов. Однако в парламенте рассчитывают наверстать упущенное до конца мая, когда запланирован очередной пересмотр программы финансирования.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, пакет из четырех ключевых инициатив имеет разные шансы на принятие.

Доля НДС для ФЛП и налога на посылки

Наиболее резонансной инициативой стало введение НДС для физических лиц-предпринимателей. Гетманцев оценивает вероятность ее поддержки как крайне низкую из-за токсичности вопроса в обществе и парламенте.

Статус ключевых налоговых инициатив:

НДС для ФЛП: Кабмин пока не вносит законопроект. Вероятно, правительство попытается пересмотреть этот вопрос с МВФ во время Spring Meetings в Вашингтоне. Предлагается установить единый предел на уровне 4 млн грн;

международные посылки до 150 евро: законопроект об их налогообложении могут проголосовать уже в мае. Бизнес поддерживает эту норму, невзирая на ее непопулярность среди потребителей;

цифровые платформы: рассмотрение во втором чтении намечено на середину мая (ориентировочно 12 мая);

военный сбор: продление его действия остается критически важным для наполнения бюджета.

Прогнозные поступления в бюджет

По предварительным подсчетам, реализация этих мер должна принести миллиарды гривен дополнительных доходов. Гетманцев подчеркивает, что часто реальные цифры превышают прогнозы в 2−3 раза из-за легализации целых секторов экономики.

Ожидаемые годовые доходы:

военный сбор — 135 млрд грн;

НДС для ФЛП — 40 млрд грн;

налог на цифровые платформы — 14 млрд грн;

налогообложение посылок — до 10 млрд грн.

«Устранение пробелы в налогообложении вызывает каскадный эффект, когда прикрытие определенной схемы заставляет легализоваться целые сектора», — отметил глава комитета.

