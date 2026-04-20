0 800 307 555
ру
НДС для ФЛП и налог на посылки: Гетманцев рассказал о выполнении требований МВФ

Казна и Политика
40
Украина формально просрочила выполнение «маяка» МВФ по принятию пакета налоговых законопроектов. Однако в парламенте рассчитывают наверстать упущенное до конца мая, когда запланирован очередной пересмотр программы финансирования.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По его словам, пакет из четырех ключевых инициатив имеет разные шансы на принятие.

Доля НДС для ФЛП и налога на посылки

Наиболее резонансной инициативой стало введение НДС для физических лиц-предпринимателей. Гетманцев оценивает вероятность ее поддержки как крайне низкую из-за токсичности вопроса в обществе и парламенте.
Статус ключевых налоговых инициатив:
  • НДС для ФЛП: Кабмин пока не вносит законопроект. Вероятно, правительство попытается пересмотреть этот вопрос с МВФ во время Spring Meetings в Вашингтоне. Предлагается установить единый предел на уровне 4 млн грн;
  • международные посылки до 150 евро: законопроект об их налогообложении могут проголосовать уже в мае. Бизнес поддерживает эту норму, невзирая на ее непопулярность среди потребителей;
  • цифровые платформы: рассмотрение во втором чтении намечено на середину мая (ориентировочно 12 мая);
  • военный сбор: продление его действия остается критически важным для наполнения бюджета.

Прогнозные поступления в бюджет

По предварительным подсчетам, реализация этих мер должна принести миллиарды гривен дополнительных доходов. Гетманцев подчеркивает, что часто реальные цифры превышают прогнозы в 2−3 раза из-за легализации целых секторов экономики.
Ожидаемые годовые доходы:
  • военный сбор — 135 млрд грн;
  • НДС для ФЛП — 40 млрд грн;
  • налог на цифровые платформы — 14 млрд грн;
  • налогообложение посылок — до 10 млрд грн.
«Устранение пробелы в налогообложении вызывает каскадный эффект, когда прикрытие определенной схемы заставляет легализоваться целые сектора», — отметил глава комитета.
По материалам:
Діло
ГетманцевМВФНалогиНДС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems