НДС для ФЛП отменяется. Почему МВФ поставил налоги на паузу? Что будет с 2027 года

ФЛП могут временно выдохнуть — вопрос введения НДС для них был поставлен на паузу. Украина убедила Международный валютный фонд отложить эту идею, которую раньше обсуждали в рамках налоговой реформы. В то же время дискуссия не завершена: правительство должно предложить другие способы наполнения бюджета, а тема может вернуться на повестку дня позже.

НДС для ФЛП вводить пока не будут

По итогам Весеннего собрания в Вашингтоне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что партнеры из МВФ согласились отложить вопрос НДС для ФЛП, признав его чувствительным для малого бизнеса.

Речь идет об инициативе, которая предусматривала с 2027 г. существенные изменения упрощенной системы налогообложения. В частности, предприниматели с годовым доходом более 4 миллионов гривен могли стать обязательными плательщиками НДС.

Читайте также Какие налоги платят ФЛП и что меняет требование касательно НДС

Для ФЛП это означало бы не только дополнительные расходы, но и более сложное администрирование — налоговые накладные, регулярная отчетность и новые бюрократические процедуры.

По словам правительства, до 2027 года правила упрощенной системы остаются без изменений. Но в то же время Киев обязался найти альтернативные источники доходов для бюджета.

Почему эта идея вообще появилась

Идея НДС для ФЛП не нова. Она обсуждалась с 2023 года как часть долгосрочной налоговой стратегии до 2030 года. Затем тему ускорили в рамках новой кредитной программы с МВФ на 8 миллиардов долларов.

Теперь это решение было отложено, но дискуссия о реформе упрощенной системы не закрыта.

В то же время бизнес-среда настаивает: наполнять бюджет следует не из-за новых налогов для малого бизнеса, а из-за борьбы с теневой экономикой.

Читайте также Гетманцев назвал объемы теневой экономики в Украине

Среди ключевых предложений, которые озвучивает бизнес-сообщество:

противодействие нелегальной торговле алкоголем, табаком и горючим;

усиление борьбы с контрабандой;

закрытие налоговых схем, связанных с дроблением крупного бизнеса на сеть ФЛП.

Отдельная критика касается именно этого механизма. По словам Даниила Гетманцева, упрощенную систему часто используют не только микропредприниматели, но и крупные компании для минимизации налогов.

Где будут искать деньги вместо НДС

Одним из возможных вариантов для компенсации потенциальных потерь обсуждаемого бюджета является продолжение повышенной ставки налога на прибыль для банков. Президент Ассоциации банков Сергей Наумов предполагает, что именно этот вариант может стать одной из альтернатив.

Простыми словами, фискальная нагрузка может попытаться сместить с малого бизнеса на финансовый сектор.

К тому же, несмотря на отсрочку НДС для ФЛП, дискуссия о налоговых новациях не исчезает.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.