День финансов: валютные послабления, скидки на парковку в Киеве, прогноз курса до конца года

Пятница, 24 апреля. В Киеве запускают подписку на парковку со скидкой до 90%, НБУ смягчает ряд валютных ограничений, а АМКУ дает АЗС 10 дней на установление обоснованных цен на топливо.

Валютные послабления

Национальный банк вносит ряд смягчений в действующие валютные ограничения. Изменения должны обеспечить бесперебойную работу оборонных предприятий, привлечь высококвалифицированных специалистов в органы управления украинских компаний и банков, поддержать военнослужащих и украинцев за рубежом.

Подписка на парковку

С 27 апреля в Киеве начнут действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис». Также для граждан-налогоплательщиков в городе вводится почти 90% скидка на месячную подписку на парковку.

Кстати, как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, в Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет 1,22 млн грн, что на 29% больше, чем в прошлом. В то же время столица потеряла позицию самой дорогой локации. Самая высокая медианная цена зафиксирована в Софиевской Борщаговке.

Цены на горючее

Антимонопольный комитет Украины порекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС соблюдать правила формирования ценообразований на горючее.

Регулятор рекомендовал АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности, учитывая рыночные колебания стоимости их закупки, и на условиях соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.

⛽ Эксперты отмечают, что цены на топливо вряд ли вернутся к уровню конца февраля в ближайшее время и мир должен готовиться к более высоким ценам на энергоносители.

Прогноз курса

Аналитики KSE Institute прогнозируют , что в 2026 году замедлится экономический рост до 2,3% вместо ранее ожидаемых 3,2%. Инфляция ускорится до 9,4%, что заставит НБУ поддерживать жесткую монетарную политику и сохранять учетную ставку на уровне 15%. Давление на валютный рынок также усилится: ожидается умеренное ослабление курса гривны до отметки 44,2 UAH/USD вместо 43,3 UAH/USD ранее ожидаемых.

Со своей стороны, финансовый эксперт Алексей Козырев прогнозирует сценарий постепенного роста курса доллара до уровня 45 гривен до конца лета — сентября 2026 года. Уровень 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября.

Пособие для ВПЛ

В Украине расширили программу государственной поддержки для ВПЛ, детей и нетрудоспособных граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Сроки предоставления пособия увеличились с 24 до 30 месяцев. Теперь пособие на проживание для детей ВПЛ до 6 лет назначается независимо от дохода родителей, однако при соблюдении других критериев программы.

Где рождается новый бизнес Украины

Новое исследование от YC. Market от YouControl показывает , что в I квартале больше новых компаний было зарегистрировано в г. Киев — 2600, Львовской области — 674, Днепропетровской — 647, Киевской — 526 и Одесской — 397. Больше всего новых компаний было зарегистрировано в секторе информационных технологий — 902 компании, что на 82% больше, чем в 2009 году.

Данные Опендатабот показывают , что «Клуб белого бизнеса» продолжает расти: по состоянию на апрель 2026 года в него входят более 8,9 тысяч участников. Подавляющее большинство составляют компании, а среди ключевых сфер — торговля, агросектор и перерабатывающая промышленность.

В то же время, по данным Евростата, среди стран ЕС самая высокая доля молодых предпринимателей среди самозанятых лиц в возрасте 20−64 лет была в Словакии (12,2%), Мальте (10,5%) и Румынии (10,3%). Низшая доля была в Ирландии (5,1%), Болгарии (5,3%) и Испании (5,9%).

Подделки гривны

По итогам прошлого года на 1 млн подлинных банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Чаще всего в 2025 году из оборота изымались поддельные банкноты двух номиналов: 500 и 200 грн. Что делать, если есть сомнения в подлинности денег, читайте по ссылке

