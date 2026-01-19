Какие налоги платят ФЛП и что меняет требование касательно НДС Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Какие налоги платят ФЛП и что меняет требование касательно НДС

Физическим лицам — предпринимателям на упрощенной системе налогообложения, чей доход за год более 1 миллиона гривен, скорее всего, не миновать уплаты НДС. От такого требования не отказались в МВФ, отметила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в Киеве на прошлой неделе.

Об этом пишет «Слово и дело».

В настоящее время ФЛП 1,2 и 3 группы уплачивают три вида налогов.

Инфографика: «Слово и дело»

В Украине по состоянию на январь 2026 года ФЛП 1, 2, 3 группы уплачивают Единый налог, Единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор — до 20 числа текущего месяца.

ФЛП 1 группы

Предприниматели этой группы могут заниматься розничной торговлей или предоставлять бытовые услуги населению. Использовать наемный труд они не могут. Максимально допустимый размер дохода за год для ФЛП первой группы составляет 1 млн 444 тыс. грн.

Предприниматели должны платить следующие налоги:

Единый налог: до 10% от прожиточного минимума ежемесячно (332,8 грн);

Единый социальный взнос: 22% от минимальной заработной платы (1902,3 грн);

Военный сбор: 10% от минимальной заработной платы ежемесячно (864,7 грн.).

ФЛП 2 группы

Предприниматели этой группы имеют право нанять до 10 человек. Их максимально допустимый размер дохода за год составляет 7 млн 211 тыс. грн. Декларацию плательщика единого налога необходимо подавать ежегодно в течение 60 календарных дней с начала года (1 января — 1 марта).

Бизнесмены платят следующие налоги:

Единый налог: до 20% от минимальной заработной платы ежемесячно (1729,4 грн);

Единый социальный взнос: 22% от минимальной заработной платы (1902,3 грн);

Военный сбор: 10% от минимальной заработной платы ежемесячно (864,7 грн).

ФЛП 3 группы

Предприниматели этой группы могут иметь огромное количество наемных работников, им также можно работать с плательщиками Единого налога — ФЛП и юрлицами. Предприниматели могут заниматься предоставлением посреднических услуг по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества, а также деятельностью по производству, продаже ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного создания и полудрагоценных камней.

Максимально допустимый размер дохода за год для них определен в размере 10 млн 091 тыс. грн.

Бизнес платит следующие налоги:

Единый налог: 3% от суммы дохода, если ФЛП является плательщиком НДС (в этом случае необходимо дополнительно зарегистрироваться плательщиком НДС) или 5% от суммы дохода, если предприниматель не является плательщиком НДС;

Единый социальный взнос: 22% от минимальной заработной платы (1902,3 грн);

Военный сбор: 1% от суммы дохода ежеквартально.

НДС для ФЛП

В декабре 2025 года Министерство финансов по требованию МВФ представило для обсуждения законопроект, предусматривающий обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями, чей годовой доход превышает 1 млн грн. В Министерстве отмечали, что ожидают от уплаты дополнительных поступлений в бюджет около 40 млрд грн в год.

В январе текущего года группа аналитических центров (CASE Украина, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт налоговых реформ и др.) призвала правительство пересмотреть законопроект о введении обязательного НДС для малого бизнеса и увеличить его порог — с 1 до 6 млн грн ежегодного дохода с 2027 года с постепенным снижением. Среди аргументов аналитиков были такие, что «фискальный эффект до 28−40 млрд грн на практике будет в разы меньше из-за массовой тенизации, закрытия бизнесов и перехода на неформальную занятость».

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая на прошлой неделе посетила Киев, отметила, что украинская экономика не может оставаться в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями и поэтому МВФ не отказался от требования по НДС для ФЛП.

Георгиева уточнила, что для одобрения новой программы финансирования МВФ требует только внесения соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательного принятия. Однако это требование — безальтернативное.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.