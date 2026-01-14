Економісти пропонують встановити поріг ПДВ для ФОП на рівні 6 млн грн замість 1 млн грн Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Аналітичні центри, що спеціалізуються на питаннях економічної політики, звернулися до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також до голів парламентських комітетів з питань податкової та економічної політики.

У зверненні вони закликають переглянути законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації платниками ПДВ представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.

Суть законодавчої ініціативи

18 грудня Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який передбачає запровадження обов’язкової сплати ПДВ для суб’єктів малого бізнесу, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Документ пропонує зобов’язати всіх платників єдиного податку 1−3 груп реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річного доходу понад 1 млн грн.

В аналізі регуляторного впливу (АРВ) зазначено, що очікуваний ефект від реалізації проєкту становитиме близько 39,9 млрд грн на рік.

Аналітичні центри зазначають, що наведені в АРВ розрахунки не відповідають поточним економічним реаліям.

По-перше, у документі не враховано додаткові витрати домогосподарств. Оскільки ПДВ є податком на кінцеве споживання, фактичним джерелом додаткових бюджетних надходжень стане споживач.

По-друге, адміністративні витрати бізнесу в АРВ розраховані на припущенні, що підприємці витрачатимуть на адміністрування ПДВ 56 людино-годин на рік. Аналітичні центри вважають це припущення необґрунтованим, оскільки статус платника ПДВ потребує повноцінного бухгалтерського обліку.

За даними опитування Світового банку Ukraine: 2024 Tax Compliance Cost Survey, український бізнес у середньому витрачав 74,4 дня, або 595 людино-годин на рік, лише на податкове адміністрування. Дослідження CASE Україна за 2025 рік на основі опитування Info Sapiens показало, що різниця у трудовитратах між платниками єдиного податку без ПДВ і з ПДВ становить у середньому 140,2 людино-дня на рік — у 20 разів більше, ніж у розрахунках Мінфіну.

Оцінка економічних наслідків

За оцінками аналітичних центрів, реальні додаткові витрати на одного підприємця можуть становити близько 93 тис. грн на рік. Для 660 тис. підприємців, на яких, за оцінками Мінфіну, поширюватиметься нове регулювання, сукупні непродуктивні витрати можуть сягнути від 61,4 млрд до 115,7 млрд грн на рік.

Таким чином, потенційний фіскальний ефект у розмірі близько 40 млрд грн не перекриває адміністративні витрати бізнесу, які аналітики вважають чистими суспільними втратами.

Крім того, на думку авторів звернення, реалізація законопроєкту може призвести до зростання тінізації малого та мікробізнесу, зокрема через дроблення бізнесу та приховування оборотів. Очікуваний фіскальний ефект, за їх оцінками, на практиці буде значно меншим через закриття бізнесів і перехід у неформальний сектор.

Пропозиції та альтернативний підхід

Аналітичні центри вважають доцільним встановлення значно вищого порогу обов’язкової реєстрації платником ПДВ, ніж 1 млн грн. Вони посилаються на практику ЄС та Великої Британії, де поріг становить 85−100 тис. євро, та пропонують для України встановити його на рівні 6 млн грн із 2027 року з подальшим поетапним зниженням.

Також пропонується спершу зосередитися на боротьбі з ключовими схемами ухилення від оподаткування, зокрема неформальною зайнятістю, «сірим імпортом», виплатами зарплат у конвертах та маскуванням найманих працівників під ФОП.

Для мінімізації ризиків аналітики пропонують поетапне впровадження змін, спрощене адміністрування ПДВ, ризикоорієнтований підхід та компенсаційні механізми для громад і підприємців.

