Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ

Міністерство фінансів та Державна податкова служба планують запровадити автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками ПДВ з 2027 року для тих, хто перевищить встановлений обсяговий поріг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що заступниця міністра фінансів України Світлана Воробей та народний депутат, голова підкомітету з питань взаємодії держави та бізнесу Ігор Марчук провели робочу зустріч щодо впровадження ПДВ для платників єдиного податку та спрощенню адміністрування податків.

Ключовий меседж зустрічі: держава зобов’язується максимально автоматизувати процеси, щоб знизити ризики пов’язані з впровадженням нових форм звітності для бізнесу.

«Ми почули побоювання бізнесу щодо блокування накладних та ризиковості. Наразі ми виписуємо норми так, щоб максимально убезпечити сумлінних підприємців та забезпечити підтвердження податкового кредиту без невиправданого тиску», — заявила Воробей.

Автоматична реєстрація та сервісний підхід

Мінфін разом із податковою службою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ.

Відмова від паперових заяв

Мінфін та ДПС працюють над тим щоб забезпечити автоматичну реєстрацію платниками ПДВ на основі даних звітності та РРО. «Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться», — кажуть урядовці.

Формування кредиту

ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.

Податкова накладна та декларація «в один клік»

Планується автоматичне попереднє заповнення декларацій в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

«В рамках сервісної моделі держава бере на себе частину адміністративної процедури. Наше завдання — зробити так, щоб ведення ПДВ для ФОП мінімально вплинуло на умови бізнесу. Для цього ми розширимо перелік автоматичних процедур адміністрування ПДВ», — резюмувала Воробей.

Перехідний період та мораторій на санкції

2027 рік вважатиметься перехідним. Передбачається певний період відтермінування, необхідний на навчання, створення застосунків та їх тестування. В цей період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ планують не застосовувати.

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку.

За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Разом із цим, втрати бюджету від зловживань у спрощеній системі оцінюються на рівні 10−13 млрд грн на рік.

18 грудня Міністерство фінансів винесло на публічне обговорення проєкт закону, що удосконалює адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року.

