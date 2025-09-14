Instagram тестирует функцию «картинка в картинке» для Reels Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Instagram начал тестировать новую функцию Picture-in-Picture (PiP), которая позволяет просматривать Reels в маленьком плавающем окне поверх экрана, одновременно используя другие приложения.

Об этом компания подтвердила в комментарии TechCrunch.

Пользователи, участвующие в тестировании, видят специальное оповещение с объяснением, как включить новую опцию.

По задумке, PiP должна облегчить многозадачность и повысить удержание внимания на более длинных видео.

Например, пользователь может оставить Reels в фоновом режиме, одновременно отвечая на сообщения или просматривая X. Подобная функция уже доступна в TikTok и YouTube.

Журналисты пишут, что для авторов контента в Instagram это может стать дополнительной возможностью удерживать аудиторию, а для самой платформы это способ увеличить время пребывания пользователей в приложении.

Тестирование началось с небольшой группы пользователей. Пока что не известно, развернут ли функцию шире и когда именно.

