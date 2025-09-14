0 800 307 555
Instagram тестирует функцию «картинка в картинке» для Reels
Instagram начал тестировать новую функцию Picture-in-Picture (PiP), которая позволяет просматривать Reels в маленьком плавающем окне поверх экрана, одновременно используя другие приложения.
Об этом компания подтвердила в комментарии TechCrunch.
Пользователи, участвующие в тестировании, видят специальное оповещение с объяснением, как включить новую опцию.
По задумке, PiP должна облегчить многозадачность и повысить удержание внимания на более длинных видео.
Например, пользователь может оставить Reels в фоновом режиме, одновременно отвечая на сообщения или просматривая X. Подобная функция уже доступна в TikTok и YouTube.
Журналисты пишут, что для авторов контента в Instagram это может стать дополнительной возможностью удерживать аудиторию, а для самой платформы это способ увеличить время пребывания пользователей в приложении.
Тестирование началось с небольшой группы пользователей. Пока что не известно, развернут ли функцию шире и когда именно.
По материалам:
ain.ua
