0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей

Технологии&Авто
9
Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей
Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей
В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что на 13% больше чем в июле 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что большинство продаж пришлось на легковые авто — 7770 единиц. Из них 1888 новых (+19%) и 5882 подержанных (+12%).
Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 автомобиля, в то время как в июле их было 20.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
  • BYD Song Plus EV — 358 ед.;
  • Volkswagen ID. UNYX — 206 ед.;
  • Honda eNS1 — 202 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 154 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 109 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
  • Tesla Model Y — 827 ед.;
  • Tesla Model 3 — 651 ед.;
  • Nissan Leaf — 562 ед.;
  • Kia Niro EV — 367 ед.;
  • Renault Zoe — 263 ед.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году

По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems