Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей
В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что на 13% больше чем в июле 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что большинство продаж пришлось на легковые авто — 7770 единиц. Из них 1888 новых (+19%) и 5882 подержанных (+12%).
Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 автомобиля, в то время как в июле их было 20.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Song Plus EV — 358 ед.;
- Volkswagen ID. UNYX — 206 ед.;
- Honda eNS1 — 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 154 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 109 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y — 827 ед.;
- Tesla Model 3 — 651 ед.;
- Nissan Leaf — 562 ед.;
- Kia Niro EV — 367 ед.;
- Renault Zoe — 263 ед.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.
