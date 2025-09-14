Спрос на электромобили растет: ТОП-5 новых и подержанных автомобилей Сегодня 18:07 — Технологии&Авто

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что на 13% больше чем в июле 2025 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что большинство продаж пришлось на легковые авто — 7770 единиц. Из них 1888 новых (+19%) и 5882 подержанных (+12%).

Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 автомобиля, в то время как в июле их было 20.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

BYD Song Plus EV — 358 ед.;

Volkswagen ID. UNYX — 206 ед.;

Honda eNS1 — 202 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 154 ед.;

Audi Q4 e-tron — 109 ед.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y — 827 ед.;

Tesla Model 3 — 651 ед.;

Nissan Leaf — 562 ед.;

Kia Niro EV — 367 ед.;

Renault Zoe — 263 ед.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.

Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

