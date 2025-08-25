Instagram развернет лучшую из функций, которые он только выпускал за последние годы — Finance.ua
Instagram развернет лучшую из функций, которые он только выпускал за последние годы

Meta вводит инновационную функцию на базе искусственного интеллекта для авторов контента в Instagram и Facebook. Новый инструмент в первую очередь будет полезен обычным пользователям, но и создателям также позволит значительно увеличить охват их контента.

Как работает новый инструмент?

Компания Meta объявила о запуске функции перевода голоса в Reels с помощью искусственного интеллекта, которая теперь доступна для некоторых авторов Facebook и Instagram с планами глобального расширения. Эта технология, анонсированная еще в прошлом году на конференции Meta Connect, призвана помочь создателям контента преодолевать языковые и культурные барьеры. Новый инструмент позволит переводить озвучку в видеороликах на разные языки, сохраняя при этом оригинальный тембр голоса блоггера, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.
Ключевая особенность нового инструмента состоит в том, что ИИ не просто переводит язык, но и воспроизводит звук и тон голоса автора, делая дубляж максимально аутентичным. В дополнение, создатели могут активировать функцию синхронизации губ, чтобы движения рта на видео совпадали с произношением слов на языке перевода, что делает контент еще более естественным для восприятия.
На старте функция поддерживает перевод с английского на испанский и наоборот. В будущем компания планирует добавить поддержку других языков, хотя конкретные сроки и список пока не объявляются. Воспользоваться новинкой могут авторы Facebook с аудиторией более 1000 подписчиков и владельцы всех публичных аккаунтов в Instagram на рынках, где доступен Meta AI.
Отметим, что в Украине Meta AI до сих пор недоступен. Компания запустила его более чем в 40 странах, включая Нигерию, Гану, Камерун, Уганду, Замбию, Зимбабве, Индонезию, Филиппины, Вьетнам, Эквадор, Гватемалу и Колумбию.
Чтобы активировать функцию, автору достаточно перед публикацией Reels нажать на опцию «Перевести ваш голос с помощью Meta AI». Можно также предварительно просмотреть результат перевода и синхронизации губ и при необходимости отключить любую из этих опций. Зрители, просматривающие переведенный ролик, будут видеть специальную отметку о том, что видео было переведено с помощью искусственного интеллекта.
Для анализа эффективности нового инструмента авторы получили доступ к новой метрике, показывающей количество просмотров по языкам. Это поможет им понять, как именно контент достигает новой аудитории.
Meta также предоставила рекомендации для наилучшего результата: записывать видео, глядя в камеру, говорить четко, избегать постороннего шума и не перекрывать рот руками. Функция корректно работает с одним или двумя спикерами, не говорящими одновременно.
Также известно, что авторы в Facebook получили возможность скачивать до 20 собственных аудиодорожек с дубляжем для одного ролика, что позволяет еще больше расширить аудиторию, но неясно, как это будет в Instagram.
Руководитель Instagram Адам Моссери отметил, что в мире есть множество талантливых авторов, чья потенциальная аудитория не говорит на их языке. Новая функция, по его словам, поможет преодолеть эти барьеры и будет способствовать росту популярности блоггеров на платформе.
