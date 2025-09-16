0 800 307 555
SpaceX готовится к выходу на рынок мобильных сетей

Технологии&Авто
SpaceX готовится к выходу на рынок мобильных сетей
Компания SpaceX уже сотрудничает с ведущими операторами, включая T-Mobile, чтобы расширить охват мобильной связи посредством спутникового интернета Starlink.
Сообщается, что планы Илона Маска выходят за рамки роли партнера. На прошлой неделе компания провела крупную сделку по приобретению радиочастотного спектра, многие эксперты расценили как подготовку к запуску собственной мобильной сети под брендом SpaceX.
SpaceX договаривается о покупке спектра у EchoStar — материнской компании Dish Network. Сумма сделки оценивается в 17 миллиардов долларов. Предполагается, что эти частоты будут использованы для развития 5G-сети Starlink. Цель Маска — превратить спутниковую связь со смартфонами из ограниченного инструмента для чрезвычайных случаев или труднодоступных регионов в полноценную альтернативу традиционным мобильным сетям.
Илон Маск публично не отрицал эти планы. В подкасте All-In он подчеркнул, что полученный спектр позволит обеспечить «скоростной доступ» непосредственно со спутников к смартфонам, хотя на запуск инфраструктуры уйдет как минимум два года.
Сегодня возможности Starlink ограничиваются обменом текстовыми сообщениями, но в ближайшее время компания намерена добавить поддержку голосовых звонков. Что касается заявленных сроков в два года, к ним следует относиться с осторожностью: Маск известен чрезмерно оптимистичными прогнозами. Однако это показывает конечное направление развития проекта.
