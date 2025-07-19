SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI — Finance.ua

SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX вложит $2 миллиарда в его же стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта.

Это первое столь масштабное финансирование со стороны SpaceX в другой проект Илона Маска.

Привлеченные средства должны поддержать развитие xAI, которая создала чат-бот Grok и позиционирует себя как конкурента OpenAI и других ведущих компаний в области ИИ.

Эта инвестиция является частью более широкого раунда финансирования на 5 млрд долларов. Всего на сегодняшний день xAI оценивают в 113 млрд долларов.

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По данным WSJ, Grok уже используется для обслуживания клиентов спутникового интернет-сервиса Starlink.

Маск также планирует интегрировать эту модель ИИ в гуманоидные работы Tesla — в частности, в прототипы Optimus.

По словам инвесторов, общавшихся с представителями Маска, в перспективе возможно расширение делового партнерства между SpaceX и xAI.

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В издании отметили, что Маск уже давно использует SpaceX для поддержки своих бизнесов.

Он лично одолжил у компании 20 млн долларов, чтобы помочь финансировать Tesla в начале ее существования, а также использовал оборудование SpaceX для создания своего туннельного предприятия The Boring Company.

В то же время инвестиции SpaceX в xAI могут представлять риск для космической компании Маска.

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Доходы SpaceX стремительно выросли в последние годы, но компания инвестирует миллиарды в разработку новой ракеты под названием Starship.

Экспериментальный аппарат отстает от графика и в этом году потерпел многочисленные неудачи, включая три последовательных аварии во время полета и большой взрыв во время испытания двигателя в прошлом месяце.

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