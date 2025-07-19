SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI

Фондовый рынок
11
SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI
SpaceX инвестирует $2 миллиарда в компанию искусственного интеллекта Илона Маска xAI
Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX вложит $2 миллиарда в его же стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта.
Об этом пишет Wall Street Journal.
Читайте также
Это первое столь масштабное финансирование со стороны SpaceX в другой проект Илона Маска.
Привлеченные средства должны поддержать развитие xAI, которая создала чат-бот Grok и позиционирует себя как конкурента OpenAI и других ведущих компаний в области ИИ.
Эта инвестиция является частью более широкого раунда финансирования на 5 млрд долларов. Всего на сегодняшний день xAI оценивают в 113 млрд долларов.
Читайте также
По данным WSJ, Grok уже используется для обслуживания клиентов спутникового интернет-сервиса Starlink.
Маск также планирует интегрировать эту модель ИИ в гуманоидные работы Tesla — в частности, в прототипы Optimus.
По словам инвесторов, общавшихся с представителями Маска, в перспективе возможно расширение делового партнерства между SpaceX и xAI.
Читайте также
В издании отметили, что Маск уже давно использует SpaceX для поддержки своих бизнесов.
Он лично одолжил у компании 20 млн долларов, чтобы помочь финансировать Tesla в начале ее существования, а также использовал оборудование SpaceX для создания своего туннельного предприятия The Boring Company.
В то же время инвестиции SpaceX в xAI могут представлять риск для космической компании Маска.
Читайте также
Доходы SpaceX стремительно выросли в последние годы, но компания инвестирует миллиарды в разработку новой ракеты под названием Starship.
Экспериментальный аппарат отстает от графика и в этом году потерпел многочисленные неудачи, включая три последовательных аварии во время полета и большой взрыв во время испытания двигателя в прошлом месяце.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems