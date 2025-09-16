Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT — отчет OpenAI Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT — отчет OpenAI

В начале работы ChatGPT его аудитория выглядела почти как мужской клуб: около 80% пользователей были мужчины. Однако, согласно свежему экономическому отчету OpenAI, женщины все активнее пользуются искусственным интеллектом и даже опередили мужчин в количестве обращений к ChatGPT.

Об этом сообщает Axios.

Эти показатели важны не только для статистики. Гендерный баланс означает, что женщины не остаются в стороне, когда новые технологии меняют работу, обучение и даже повседневную жизнь.

«Было много восхищения ChatGPT и того, как люди могут использовать его для действительно практических вещей», — объяснил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи в комментарии Axios.

Отчет основан на огромной выборке: 1,5 миллиона разговоров и примерно 700 миллионов пользователей еженедельно. Чаще всего люди обращаются к ChatGPT за советами для работы и быта, поиска информации или помощи в создании текстов. Специализированное использование — например, кодирование — встречается значительно реже, а функции типа «виртуального терапевта» занимают менее 2% всех чатов.

Интересно, что OpenAI определяет гендерные тенденции по именам пользователей, так что это не точная наука, а скорее срез реальности. Впрочем, как заверили в Axios: барьеры рушатся, и теперь ChatGPT становится одинаково привычным инструментом и для женщин, и для мужчин.

