Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT — отчет OpenAI

Технологии&Авто
13
В начале работы ChatGPT его аудитория выглядела почти как мужской клуб: около 80% пользователей были мужчины. Однако, согласно свежему экономическому отчету OpenAI, женщины все активнее пользуются искусственным интеллектом и даже опередили мужчин в количестве обращений к ChatGPT.
Об этом сообщает Axios.
Эти показатели важны не только для статистики. Гендерный баланс означает, что женщины не остаются в стороне, когда новые технологии меняют работу, обучение и даже повседневную жизнь.
«Было много восхищения ChatGPT и того, как люди могут использовать его для действительно практических вещей», — объяснил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи в комментарии Axios.
Отчет основан на огромной выборке: 1,5 миллиона разговоров и примерно 700 миллионов пользователей еженедельно. Чаще всего люди обращаются к ChatGPT за советами для работы и быта, поиска информации или помощи в создании текстов. Специализированное использование — например, кодирование — встречается значительно реже, а функции типа «виртуального терапевта» занимают менее 2% всех чатов.
Интересно, что OpenAI определяет гендерные тенденции по именам пользователей, так что это не точная наука, а скорее срез реальности. Впрочем, как заверили в Axios: барьеры рушатся, и теперь ChatGPT становится одинаково привычным инструментом и для женщин, и для мужчин.
По материалам:
УНН
