Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 10: что дальше

Корпорация Microsoft объявила о приближающемся прекращении поддержки операционной системы Windows 10.

Финальная дата предоставления технического сопровождения установлена ​​на 14 октября 2025 года.

По истечении указанного срока устройства лишатся возможности получать регулярные пакеты обновлений. Это ограничение будет касаться как критических исправлений безопасности, так и устранения программных неполадок, которые распространяются каждый месяц.

Следует отметить, что функциональные возможности операционной системы будут доступны. Установленное программное обеспечение сохранит работоспособность в полном объеме, однако техническое сопровождение со стороны разработчика будет полностью прекращено.

Компания предусмотрела альтернативное решение для организаций, заинтересованных в дальнейшем получении критических исправлений. Коммерческая программа Extended Security Updates позволит продлить период обслуживания на платной основе.

В качестве основного варианта дальнейших действий производитель предлагает миграцию на актуальную версию операционной системы Windows 11. Альтернативным решением может стать использование облачного сервиса Windows 365 при соответствии аппаратной конфигурации минимальным системным требованиям.

Согласно аналитическим данным сервиса StatCounter, текущее распределение базы пользователей демонстрирует следующие показатели. Доля Windows 11 на рынке настольных систем составляет 49,1%, в то время как предыдущая версия операционной системы занимает 45,6%.

