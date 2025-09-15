Apple готовит еще десять новинок к следующей весне Сегодня 22:10 — Фондовый рынок

После того как внимание к прошлой презентации Apple немного снизилось, Марк Гурман из Bloomberg традиционно сфокусировался на перечне продуктов, которые компания может представить в ближайшие месяцы. Если учитывать не только конец текущего года, но весну следующего, список потенциальных новинок насчитывает десять устройств.

Уже в следующем месяце ожидается обновленный iPad Pro с более производительным процессором M 5 . Планшет также получит дополнительную селфи-камеру, которая будет работать в портретной ориентации, а не только в альбомной, которая будет полезна видеоконференциям. До конца года может появиться и новая версия гарнитуры дополненной реальности Apple. Хотя она вряд ли получит статус Vision Pro 2, устройство получит процессор M 5 вместо M 2 и обновленный ремень для крепления, тогда как изменения в массе и габаритах ожидаются только в 2027 году.

Среди других новинок в этом году могут появиться метки AirTag 2 на базе чипа U2, что повысит точность местоположения, а также беспроводные наушники AirPods Pro 3. В сегменте умных устройств для дома до конца года ожидаются обновленные Apple TV и HomePod mini с чипом N1 для передачи информации в сети. Со следующего года Apple TV получит поддержку новых функций Apple Intelligence, связанных с обновленным голосовым ассистентом Siri, а HomePod mini могут появиться в новых цветах.

В начале следующего года компания продолжит обновление MacBook. MacBook Pro получит процессор M 5 , хотя значительных изменений в дизайне не предвидится, а обновленный MacBook Air с таким же чипом появится к концу первого квартала 2026 года. Также ожидается выход нового внешнего монитора Apple — Pro Display XDR в последний раз обновлялся в 2019 году, а Mac Studio Display — в 2022-м. Оба монитора, вероятно, будут с диагональю 27 дюймов.

К концу первой половины будущего года планируется запуск iPhone 17e с процессором A19, а также устройства Smart Home Hub, дебют которого откладывался из-за подготовки улучшенной версии Siri. Гурман также отмечает, что Apple готовит ряд других умных устройств для дома, в том числе камеры видеонаблюдения, устройство с дисплеем и роботизированным манипулятором, а также мобильные роботы, пока находящиеся на ранних стадиях разработки.

