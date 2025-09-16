Спрос на игрушки Labubu охладел: акции Pop Mart потеряли $13 млрд стоимости Сегодня 05:44 — Фондовый рынок

Спрос на игрушки Labubu охладел: акции Pop Mart потеряли $13 млрд стоимости

Акции китайского производителя игрушек Pop Mart International Group Ltd. обвалились почти на 9% в Гонконге, что стало самым большим падением с апреля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной стало снижение рейтинга от JPMorgan, аналитики которого заявили, что текущая оценка компании завышена, а драйверы роста слабые. Несмотря на падение, с начала года ценные бумаги Pop Mart по-прежнему демонстрируют прирост более 180% и остаются лидерами по динамике на индексе Hang Seng.

По мнению экспертов, ажиотаж вокруг плюшевых игрушек Labubu, пользовавшихся спросом среди звезд, постепенно угасает.

Читайте также Основатель Labubu вошел в рейтинг самых богатых людей мира

На вторичном рынке Китая премия на эти коллекционные модели заметно сократилась, а любые негативные новости — снижение цен на перепродажи или проблемы с лицензированием — могут резко давить на котировки.

С момента рекордного пика 26 августа компания потеряла около четверти своей капитализации, или почти $13 млрд. При этом Pop Mart торгуется с мультипликатором почти в 23 раза выше прогнозных доходов на ближайшие 12 месяцев.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе. — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.