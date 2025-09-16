Спрос на игрушки Labubu охладел: акции Pop Mart потеряли $13 млрд стоимости
Акции китайского производителя игрушек Pop Mart International Group Ltd. обвалились почти на 9% в Гонконге, что стало самым большим падением с апреля.
Об этом сообщает Bloomberg.
Причиной стало снижение рейтинга от JPMorgan, аналитики которого заявили, что текущая оценка компании завышена, а драйверы роста слабые. Несмотря на падение, с начала года ценные бумаги Pop Mart по-прежнему демонстрируют прирост более 180% и остаются лидерами по динамике на индексе Hang Seng.
По мнению экспертов, ажиотаж вокруг плюшевых игрушек Labubu, пользовавшихся спросом среди звезд, постепенно угасает.
На вторичном рынке Китая премия на эти коллекционные модели заметно сократилась, а любые негативные новости — снижение цен на перепродажи или проблемы с лицензированием — могут резко давить на котировки.
С момента рекордного пика 26 августа компания потеряла около четверти своей капитализации, или почти $13 млрд. При этом Pop Mart торгуется с мультипликатором почти в 23 раза выше прогнозных доходов на ближайшие 12 месяцев.
