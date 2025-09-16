«Новая почта» намерена открыть банк с ограниченной лицензией, — Гетманцев Сегодня 08:31 — Фондовый рынок

«Новая почта» намерена открыть банк с ограниченной лицензией, — Гетманцев

Принятый Верховной Радой закон разрешает любой компании с большой сетью открыть банк с ограниченной лицензией. Это хочет сделать «Новая почта».

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина

Депутат заявил, что закон позволяет создать банк для того, чтобы предоставлять услуги людям на прифронтовых и труднодоступных территориях, по которым идут традиционные банки в связи с нерентабельностью.

«Этот банк может, кстати, открыть и „Новая почта“. Они принимали участие во всех наших встречах по этой теме и собираются это делать, насколько мне известно», — сказал он.

По его словам, «теоретически это может сделать, например, АТБ». «Я не знаю, хотят ли они этого, но это может быть любая крупная сетевая структура. Ограниченная лицензия, ограниченный объем операций — я вообще ничего плохого здесь не вижу», — добавил депутат.

Отвечая на вопрос о претензиях НБУ к «Укрпочте», которая также хочет получить такую ​​лицензию, Гетманцев заявил: «Я не знаю деталей, но думаю, что дискуссия вокруг банка финансовой инклюзии — это больше политическая дискуссия. Мне непонятны ее истоки, непонятна позиция Нацбанка, с которым был согласован закон полностью в деталях».

Читайте также Создаст ли Укрпочта свой банк: что говорят в НБУ

Депутат сообщил, что коммерческие банки уходят из Херсонской области, «не в связи с вопросами безопасности, а по коммерческим причинам».

«И если бы Игорь Смелянский (гендиректор „Укрпочты“. — Ред.) пришел к нам с идеей о банке, если бы обычная банковская система выполняла социальную функцию, мы бы сказали: „Иди занимайся почтой, потому что проблемы не существует“. Но ведь проблема есть», — сказал Гетманцев.

При этом он заявил об «ужасной статистике» по госбанкам, которые закрыли отделения ввиду нерентабельности.

Напомним, АО «Укрпочта» до 1 января 2026 года приведет свой капитал в соответствие с требованиями Национального банка без привлечения средств государственного бюджета. «Укрпочта» пока не подала документы на открытие собственного банка. Причина — необходимость согласования совместного плана действий с акционером (Министерством развития общин и территорий) и Нацбанком. Финальные встречи с регулятором несколько раз переносились.

