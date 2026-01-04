0 800 307 555
Суд обязал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар

Хозяйственный суд города Киева обязал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) вернуть ООО «Минерал оил групп» 1,17 млн ​​грн за недопоставленный хлорид калия.
Об этом свидетельствует решение суда от 4 декабря.
В начале 2025 года «Минерал оил групп» стало победителем электронного аукциона по продаже активов, которые переданы АРМА. Речь шла о хлориде калия весом 3305 т., которые загружены и находились в 47 железнодорожных вагонах.
Вскоре компания перечислила Агентству 21,25 млн грн за сам товар и 13,75 млн грн «компенсации таможенных платежей».
В дальнейшем «Минерал оил групп» обнаружило недопоставку товара общим количеством 110,6 т. и попросило АРМА уплатить задолженность в размере 1,17 млн ​​грн.
Агентство решило эти деньги не платить, отметив, что ответственность за сохранность грузов, находящихся на железнодорожных путях, несет «Укрзализныця».
В результате компания обратилась с иском о взыскании 1,17 млн ​​грн в суд, занявший позицию частного предприятия.
Основателями «Минерал оил групп» из Ивано-Франковска Лилия Павлюк (руководитель) и Андрей Конкольняк.
По материалам:
Економічна Правда
Также по теме
