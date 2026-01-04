Суд обязал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Хозяйственный суд города Киева обязал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) вернуть ООО «Минерал оил групп» 1,17 млн ​​грн за недопоставленный хлорид калия.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 декабря.

В начале 2025 года «Минерал оил групп» стало победителем электронного аукциона по продаже активов, которые переданы АРМА. Речь шла о хлориде калия весом 3305 т., которые загружены и находились в 47 железнодорожных вагонах.

Вскоре компания перечислила Агентству 21,25 млн грн за сам товар и 13,75 млн грн «компенсации таможенных платежей».

В дальнейшем «Минерал оил групп» обнаружило недопоставку товара общим количеством 110,6 т. и попросило АРМА уплатить задолженность в размере 1,17 млн ​​грн.

Агентство решило эти деньги не платить, отметив, что ответственность за сохранность грузов, находящихся на железнодорожных путях, несет «Укрзализныця».

В результате компания обратилась с иском о взыскании 1,17 млн ​​грн в суд, занявший позицию частного предприятия.

Основателями «Минерал оил групп» из Ивано-Франковска Лилия Павлюк (руководитель) и Андрей Конкольняк.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.