Apple в очередной раз обновила свои списки продуктов, обозначенные как «винтажные» и «устаревшие», и этот список недавно пополнили iPhone 11 Pro, последний MacBook Air с процессором Intel и Apple Watch Series 5.
iPhone 11 Pro стал «винтажным» через несколько месяцев после версии Pro Max — при этом обе модели все еще получают обновления и поддерживают актуальную iOS 26. Причина в том, что Apple признает девайс винтажным тогда, когда с момента снятия его с продажи проходит более пяти лет.
Для пользователей это означает, что сервисные центры Apple будут принимать смартфоны для ремонта только при наличии соответствующих запчастей. А уже по истечении семи лет после снятия с продажи Apple переводит устройство в список устаревших — их не принимают в ремонт.
В обновленный список винтажных устройств вошли:
- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)
- iPhone 8 Plus 128 ГБ
- iPhone 11 Pro
- iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular
- Apple Watch Series 5
В декабре 2025 года Apple обновила и список устаревших устройств: в него вошел знаменитый iPhone SE. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, но только сейчас компания решила, что оно окончательно устарело.
