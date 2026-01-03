iPhone 11 Pro стал «винтажным» Сегодня 03:15 — Фондовый рынок

iPhone 11 Pro стал «винтажным»

Apple в очередной раз обновила свои списки продуктов, обозначенные как «винтажные» и «устаревшие», и этот список недавно пополнили iPhone 11 Pro, последний MacBook Air с процессором Intel и Apple Watch Series 5.

iPhone 11 Pro стал «винтажным» через несколько месяцев после версии Pro Max — при этом обе модели все еще получают обновления и поддерживают актуальную iOS 26. Причина в том, что Apple признает девайс винтажным тогда, когда с момента снятия его с продажи проходит более пяти лет.

Для пользователей это означает, что сервисные центры Apple будут принимать смартфоны для ремонта только при наличии соответствующих запчастей. А уже по истечении семи лет после снятия с продажи Apple переводит устройство в список устаревших — их не принимают в ремонт.

В обновленный список винтажных устройств вошли:

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

iPhone 8 Plus 128 ГБ

iPhone 11 Pro

iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular

Apple Watch Series 5

В декабре 2025 года Apple обновила и список устаревших устройств: в него вошел знаменитый iPhone SE. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, но только сейчас компания решила, что оно окончательно устарело.

