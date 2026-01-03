0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iPhone 11 Pro стал «винтажным»

Фондовый рынок
8
iPhone 11 Pro стал «винтажным»
iPhone 11 Pro стал «винтажным»
Apple в очередной раз обновила свои списки продуктов, обозначенные как «винтажные» и «устаревшие», и этот список недавно пополнили iPhone 11 Pro, последний MacBook Air с процессором Intel и Apple Watch Series 5.
iPhone 11 Pro стал «винтажным» через несколько месяцев после версии Pro Max — при этом обе модели все еще получают обновления и поддерживают актуальную iOS 26. Причина в том, что Apple признает девайс винтажным тогда, когда с момента снятия его с продажи проходит более пяти лет.
Для пользователей это означает, что сервисные центры Apple будут принимать смартфоны для ремонта только при наличии соответствующих запчастей. А уже по истечении семи лет после снятия с продажи Apple переводит устройство в список устаревших — их не принимают в ремонт.
В обновленный список винтажных устройств вошли:
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)
  • iPhone 8 Plus 128 ГБ
  • iPhone 11 Pro
  • iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular
  • Apple Watch Series 5
В декабре 2025 года Apple обновила и список устаревших устройств: в него вошел знаменитый iPhone SE. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, но только сейчас компания решила, что оно окончательно устарело.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems