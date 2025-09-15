Создаст ли Укрпочта свой банк: что говорят в НБУ Сегодня 09:02

Создаст ли Укрпочта свой банк: что говорят в НБУ

Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. В то же время госпредприятие ограничивается только заявлениями.

Регулятор ожидает от Укрпочты полного пакета документов для рассмотрения вопроса о создании банка. На данный момент, по словам регулятора, речь идет только о заявлениях без конкретных шагов, отметил во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный.

Глава Нацбанка уточнил, что регулятор направил правительству письмо о планах Укрпочты открыть собственный банк. Этот шаг был сделан «в ответ на запрос о фискальных рисках, которые видит Национальный банк».

«Мы действительно идентифицировали возможность потребности в докапитализации Укрпочты», — добавил глава НБУ.

По словам Пышного, владелец потенциального банка, то есть Укрпочта, должен отвечать требованиям законодательства.

В частности, обладать достаточной финансовой устойчивостью, эффективной системой корпоративного управления, четкой стратегией и пониманием перспектив развития будущего банка.

«Мы ждем от наблюдательного совета Укрпочты и от собственника, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура, давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов», — подчеркнул он.

Пышный также отметил, что ответственность за подготовку и стратегическое обоснование проекта лежит как на набсовете, так и на акционере и должностных лицах.

«Много разговоров, давайте перейдем к формулировке и обсуждению соответствия требованиям», — резюмировал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

на днях генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта»;

ранее сообщалось, что запустить банковские услуги планируется во второй половине 2025 года;

закон, которым Укрпочте разрешено предоставлять финансовые услуги, уже принят во втором чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов — среди которых и представители оппозиционных фракций. Речь идет о законопроекте № 12044 о решении вопроса финансовой инклюзии, открывающего путь к началу работы почтового банка;

как объясняли в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и мелкие предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги. Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии. Она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.