С октября во Вроцлаве закроют аэропорт — причины, сроки

Аэропорт Вроцлав не будет принимать никаких рейсов в течение нескольких недель — с 26 октября по 4 декабря — из-за модернизации инфраструктуры.
В течение этого будет полностью приостановлено авиасообщение.
Причины
Это связано с комплексной модернизацией инфраструктуры, включая строительство нового перрона для парковки самолетов, новых рулежных дорожек, быстрого выезда, специального перрона для удаления льда и реконструкцию существующих рулежных дорожек.
После завершения модернизации аэропорт сможет одновременно обслуживать больше самолетов, что увеличит пропускную способность, повысит безопасность и операционную эффективность.
В настоящее время аэропорт может одновременно обслуживать 16 самолетов, а после реконструкции это количество увеличится до 28 самолетов.
В течение примерно 40 дней аэропорт Вроцлава не будет принимать никаких рейсов. Реконструкция порта обойдется в 376 миллионов злотых, но значительная часть этой суммы была софинансирована ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, крупнейшим аэропортом Польши является Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW), являющийся центральным хабом страны. В топ-5 крупнейших аэропортов входят также Краковский аэропорт имени Иоанна Павла II (KRK), Гданьский аэропорт (GDN), Катовице-Пижовице (KTW) и Вроцлавский аэропорт (WRO).
  • Также приводим ТОП-9 аэропортов Польши:
  1. Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) — 16,7 миллионов пассажиров в 2023 году, самый большой и самый важный аэропорт в Польше, центральный хаб LOT Polish Airlines.
  2. Аэропорт Краков-Балице (KRK) — 9,2 миллиона пассажиров в 2023 году, ключевой для Малопольши, хорошо соединенный с югом Польши.
  3. Гданьский аэропорт. Лех Валенса (GDN) — 5,5 миллионов пассажиров в 2023 году, лидер в обслуживании северной Польши, особенно популярен среди пассажиров, путешествующих в Скандинавию.
  4. Аэропорт Катовице-Пижовице (KTW) — 5,6 миллиона пассажиров в 2023 году, лидер чартерных и грузовых рейсов, обслуживает Силезское воеводство.
  5. Аэропорт Варшава-Модлин (WMI) — 3,4 миллиона пассажиров в 2023 году, специализируется на обслуживании бюджетных авиакомпаний, особенно Ryanair.
  6. Аэропорт Познань-Лавица (POZ) — 2,8 миллиона пассажиров в 2023 году, один из старейших аэропортов в Польше, обслуживающий Великопольское воеводство.
  7. Аэропорт Жешув-Ясенка (RZE) — 1,1 миллиона пассажиров в 2023 году, крупнейший аэропорт в юго-восточной Польше, известный своей длинной взлетно-посадочной полосой и растущей ролью в грузовых перевозках.
  8. Аэропорт Щецин-Голенюв (SZZ) — 900 000 пассажиров в 2023 году, что обслуживает Западное Поморье и популярно среди польской диаспоры из Западной Европы.
  9. Аэропорт Быдгощ-Шведерово (BZG) — 500 000 пассажиров в 2023 году, важный транспортный узел для Куявы и Померании.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Деньги
