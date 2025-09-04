Какие украинцы в Польше будут получать 800 Плюс после 30 сентября Сегодня 08:33 — Личные финансы

Украинцы, которые работают в Польше, а их дети учатся в польских учебных заведениях, будут получать выплаты по программе 800 Плюс. Такое предложение подготовило Министерство внутренних дел и администрации (МВДиА), пишет inpoland.

Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик, «законопроект содержит положения, которые помогут избежать хаоса после 30 сентября». Пресс-секретарь МВДиА Каролина Галецкая сообщила, что законопроект должен быть вынесен на заседание правительства в сентябре.

Относительно проекта

Проект, разработанный МВДиА, предусматривает, что выплата 800 Плюс для иностранцев будет связана с активностью заявителя на рынке труда и обучением детей в польской школе.

Кроме того, предложенные МВДиА положения позволяют ZUS ежемесячно проверять данные заявителя в реестре Главного коменданта Пограничной службы, чтобы выяснить, выполнил ли иностранец условия проживания на территории Республики Польша.

По результатам проверки Учреждение социального страхования либо продолжит выплаты, либо отменит их.

Напомним, с 1 ноября 2025 года в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп:

пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями.

Сегодня более половины жителей центров коллективного размещения доплачивают за проживание и питание в центре. В первые несколько месяцев после прибытия в Польшу каждый имеет право на бесплатное проживание в центре.

