Какие украинцы в Польше будут получать 800 Плюс после 30 сентября

Личные финансы
Украинцы, которые работают в Польше, а их дети учатся в польских учебных заведениях, будут получать выплаты по программе 800 Плюс. Такое предложение подготовило Министерство внутренних дел и администрации (МВДиА), пишет inpoland.
Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик, «законопроект содержит положения, которые помогут избежать хаоса после 30 сентября». Пресс-секретарь МВДиА Каролина Галецкая сообщила, что законопроект должен быть вынесен на заседание правительства в сентябре.
Относительно проекта
Проект, разработанный МВДиА, предусматривает, что выплата 800 Плюс для иностранцев будет связана с активностью заявителя на рынке труда и обучением детей в польской школе.
Кроме того, предложенные МВДиА положения позволяют ZUS ежемесячно проверять данные заявителя в реестре Главного коменданта Пограничной службы, чтобы выяснить, выполнил ли иностранец условия проживания на территории Республики Польша.
По результатам проверки Учреждение социального страхования либо продолжит выплаты, либо отменит их.
Напомним, с 1 ноября 2025 года в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп:
  • пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
Формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями.
Сегодня более половины жителей центров коллективного размещения доплачивают за проживание и питание в центре. В первые несколько месяцев после прибытия в Польшу каждый имеет право на бесплатное проживание в центре.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
