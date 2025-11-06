Сколько на самом деле зарабатывают в Польше Сегодня 19:19 — Личные финансы

Сколько на самом деле зарабатывают в Польше

По данным GUS, медианная заработная плата в Польше на 18,4% меньше средней.

Об этом сообщает inpoland.

Так, разница между средней и медианной зарплатой в Польше в мае 2025 составила 1 596,90 злотых:

медианная зарплата — 7 082,00 злотых,

в то время как средняя — 8 678,90 злотых.

Почему такая разница? Аналитики говорят, что средняя зарплата традиционно выше, поскольку при ее расчете учитываются предприятия и организации с численностью от 9 и более работников.

Медианная зарплата в 7082 злотых означает, что половина работников получала не больше этой суммы, а другая половина — не меньше. Для сравнения, в апреле медианная зарплата была выше — 7 262 злотых, что на 20,6% меньше средней зарплаты на тот момент (9 148,11 злотых).

Зарплаты по гендеру, возрасту и размеру компании

GUS также указывает на гендерный разрыв в доходах:

медиальная зарплата мужчин — 7 299,68 злотых,

женщин — 6 897,36 злотых.

Если рассматривать показатели по возрастным группам:

самая высокая медианная зарплата фиксируется среди работников 35−44 лет — 7 397,55 злотых;

самая низкая — среди молодежи до 24 лет — 5 731,00 злотых.

Читайте также ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома

По размеру работодателя разница тоже значительна:

на предприятиях с 1 000 и более наемными работниками медианная зарплата — 8 279,38 злотых;

у субъектов с численностью до 9 работников — всего 4 666 злотых.

Ранее мы сообщали , что зарплаты в Польше продолжают расти. В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад.

В то же время рынок труда в Польше все чаще сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Предприятия во многих отраслях испытывают трудности с поиском квалифицированных работников. О каких именно дефицитных профессиях идет речь — рассказали здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.