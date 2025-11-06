Сколько на самом деле зарабатывают в Польше
По данным GUS, медианная заработная плата в Польше на 18,4% меньше средней.
Об этом сообщает inpoland.
Так, разница между средней и медианной зарплатой в Польше в мае 2025 составила 1 596,90 злотых:
- медианная зарплата — 7 082,00 злотых,
- в то время как средняя — 8 678,90 злотых.
Почему такая разница? Аналитики говорят, что средняя зарплата традиционно выше, поскольку при ее расчете учитываются предприятия и организации с численностью от 9 и более работников.
Медианная зарплата в 7082 злотых означает, что половина работников получала не больше этой суммы, а другая половина — не меньше. Для сравнения, в апреле медианная зарплата была выше — 7 262 злотых, что на 20,6% меньше средней зарплаты на тот момент (9 148,11 злотых).
Зарплаты по гендеру, возрасту и размеру компании
GUS также указывает на гендерный разрыв в доходах:
- медиальная зарплата мужчин — 7 299,68 злотых,
- женщин — 6 897,36 злотых.
Если рассматривать показатели по возрастным группам:
- самая высокая медианная зарплата фиксируется среди работников 35−44 лет — 7 397,55 злотых;
- самая низкая — среди молодежи до 24 лет — 5 731,00 злотых.
По размеру работодателя разница тоже значительна:
- на предприятиях с 1 000 и более наемными работниками медианная зарплата — 8 279,38 злотых;
- у субъектов с численностью до 9 работников — всего 4 666 злотых.
Ранее мы сообщали, что зарплаты в Польше продолжают расти. В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад.
В то же время рынок труда в Польше все чаще сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Предприятия во многих отраслях испытывают трудности с поиском квалифицированных работников. О каких именно дефицитных профессиях идет речь — рассказали здесь.
